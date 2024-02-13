İstanbul zirveye yerleşti! Milyon dolarlık katkı...

Tarım ihracatında öne çıkan diğer illere bakıldığında ise Gaziantep, Ankara ve Adana'da hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Mersin Antalya ve Hatay'da yaş meyve ve sebze, İzmir'de ve Bursa'da mobilya kağıt ve orman ürünleri, Trabzon'da fındık ve mamulleri sektörleri başı çekti.
Ocak ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Gaziantep'ten 237,9 milyon dolarlık, Ankara'dan 43,8 milyon dolarlık, Adana'dan 37,6 milyon dolarlık ihracata imza attı.
İstanbul'da tarım sektörlerinin 2023 ve 2024 ocak ayları itibarıyla ihracat verileri şöyle:
|
SEKTÖR
|2023 (bin dolar)
|2024 (bin dolar)
|Değişim (yüzde)
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|277.201,24
|300.073,95
|8,30
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|278.433,33
|245.849,38
|-11,70
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|52.074,18
|61.728,06
|18,50
|Meyve Sebze Mamulleri
|46.502,94
|57.418,97
|23,50
|Fındık ve Mamulleri
|44.648,76
|55.478,22
|24,30
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|18.914,67
|19.711,13
|4,20
|Tütün
|37.978,91
|15.208,89
|-60,00
|Yaş Meyve ve Sebze
|10.333,30
|9.215,29
|-10,80
|Zeytin ve Zeytinyağı
|17.596,06
|7.209,17
|-59,00
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|704,05
|407,36
|-42,10