İstanbul zirveye yerleşti! Milyon dolarlık katkı...

İSTANBUL ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi üstlenen İstanbul, tarım ürünlerinin dünyanın dört bir yana ulaştırılmasında da başı çekti. Ocak ayında 7,2 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat yapan il olan İstanbul, 772,3 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla da öne çıktı. Kent böylece Türkiye'nin toplam tarım ihracatının yüzde 24,7'sini yapmış oldu.

İstanbul'u 371,8 milyon dolarla İzmir, 316,1 milyon dolarla Gaziantep, 208,3 milyon dolarla Mersin, 113,6 milyon dolarla Antalya, 101,9 milyon dolarla Bursa, 92,9 milyon dolarla Ankara, 90,9 milyon dolarla Trabzon, 89,5 milyon dolarla Hatay ve 85,5 milyon dolarla Adana izledi.