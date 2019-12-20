İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

MURAT ÜLKER: MALİ KONULARDA ÜNİVERSİTEYİ UYARDIM

- Üniversitenin ana bağışçılarından olan Murat Ülker bu konuda ne söyledi?

Mali durum konusunda Üniversite yönetimine uyarılar yaptığını belirten Murat Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren Holding olarak söz verdiğimiz bütün maddi taahhütlerimizi yerine getirdik. Ayrıca üniversite mütevelli heyetinden ayrılmadan önce holdingimiz vakıf yöneticileri ile maddi anlamda son olarak yapılabilecekler konuşuldu, ardından bu taahhütlerimizi de yerine getirdik. O toplantıda üniversitenin maddi durumunun çok hassas bir şekilde idare edilmesi gerektiğini, yapılabilecekleri ve borçlanma konusunda dikkatli olunmasını da hatırlattık. Bilinmelidir ki; Üniversite projesi içinde kendi kararımızla yer aldık, sorumluluklarımızı da yerine getirerek kendi kararımızla ayrıldık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızdan sadece destek gördük."