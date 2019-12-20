İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDE AYLARDIR ÖDEMELER YAPILMIYORDU
- Şehir Üniversitesi'nde ne oldu?
Şehir Üniversitesi Aralık 2019'da YÖK'e yolladığı resmi yazıda; Üniversitelerinde çalışmakta olan akademik ve idari personelin Ekim ve Kasım ayı maaşlarının ödenemediği, burslu öğrencilerin Kasım ayı burslarının yatırılamadığı, Aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı; Üniversitenin eğitim- öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan alt yapı imkânlarına ilişkin ödemelerde aksamalar oluştuğu, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarının dahi ödenemediğini belirtti. Dolayısıyla mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğunu ilan etti. Dolayısıyla YÖK, kendisine gelen bu bildirim sonucunda görevini yaparak, Şehir Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının daha fazla mağduriyet yaşamamaları için üniversite yönetiminin Marmara Üniversitesi'ne devredildiğini açıkladı.