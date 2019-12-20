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İşte 10 maddede gerçeği

konusunda aylardır süren tartışma dün sona erdi. Üniversite'nin yönetimi 'ni devredildi. Kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığına neden olan ve kamuoyuna siyasi karar gibi sunulmaya çalışıla bu uygulamayı tüm yönleri ile araştırdık. İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 18:07
İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDE AYLARDIR ÖDEMELER YAPILMIYORDU

- Şehir Üniversitesi'nde ne oldu?

Aralık 2019'da YÖK'e yolladığı resmi yazıda; Üniversitelerinde çalışmakta olan akademik ve idari personelin Ekim ve Kasım ayı maaşlarının ödenemediği, burslu öğrencilerin Kasım ayı burslarının yatırılamadığı, Aralık ayında da burs ödemesi yapılamayacağı; Üniversitenin eğitim- öğretim faaliyetleri açısından gerekli olan alt yapı imkânlarına ilişkin ödemelerde aksamalar oluştuğu, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarının dahi ödenemediğini belirtti. Dolayısıyla mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğunu ilan etti. Dolayısıyla YÖK, kendisine gelen bu bildirim sonucunda görevini yaparak, Şehir Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının daha fazla mağduriyet yaşamamaları için üniversite yönetiminin 'ne devredildiğini açıkladı.

İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NE DAVAYI MİMARLAR ODASI AÇTI

- Şehir Üniversitesi'nde bu duruma nasıl gelindi?

'nin şu an kullandığı Dragos'taki arazi hükümet tarafından eğitim amaçlı olarak üniversiteye tahsis edildi. Bedel karşılığında süreli bir şekilde yapılan bu uygulama birçok üniversite için mümkün olabilmektedir. Ancak daha sonra Şehir Üniversitesi vakfının kurucularından olan Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde söz konusu arsayı üniversiteye bedelsiz olarak devretmiştir. Bu uygulama ise şu ana kadar hiçbir üniversite için gerçekleşmiş değildir. Üniversite yönetimi bu kıymetli araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan 470 milyon TL civarında kredi kullandı. Zaman içerisinde üniversitenin ana bağışçısı olan Ülker Grubu üniversiteye verdiği desteği kesme kararı aldı. Daha önce hiç kimseye uygulanmayan arazinin bedelsiz bir şekilde tapusuyla birlikte üniversiteye devrolması Mimarlar Mühendisler Odası'nın dava açmasına sebep oldu.

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İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'Nİ ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TERCİH ETTİ

- Neden hami kurum olarak Marmara Üniversitesi tercih edildi?

Vakıf üniversiteleri kuruldukları esnada kendilerine hami olacak bir devlet üniversitesi belirlemek zorundadırlar. de kurulduğu anda tercihini olarak belirlemişti. Bu yöntem tüm vakıf üniversiteleri için geçerli bir yöntemdir ve herhangi bir sıkıntı yaşanması halinde öğrenci ve çalışanların mağdur olmaması için uygulanmaktadır. Dolayısıyla Marmara Üniversitesi'nin hami üniversite olarak belirlenmesinde ne hükümetin ne de YÖK'ün herhangi bir tasarrufu olmamıştır.

İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

DANIŞTAY "TAPU DEVRİ" USULSÜZ DEDİ

- Danıştay ne karar verdi?

Dava sonucunda Danıştay, bedelsiz arsa devrinin usulsüz olduğuna kadar verdi. Dolayısıyla söz konusu arazi tekrar devletin malı haline geldi. Böylelikle üniversitenin Halkbank'tan kullandığı kredinin teminatı ortadan kalkmış oldu. Banka kredilerini ödeyemeyen üniversite, maddi zorluk yaşamaya başladı. Üniversite yönetimi çalışanların maaşlarını veremez oldu ve öğrencilerin bursları kesilmeye başlandı.

İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

ÜNİVERSİTE MANTIKLI ÖDEME PLANI SUNMADI

- Üniversitenin iddiaları ne derece doğru?

Üniversite yaptığı açıklamalarda borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu söylüyor. Ancak Halkbank'ın gösterdiği tüm kolaylıklara rağmen borçlar ödenemediği gibi yeni ödenmesi için de akılcı bir plan sunulmadığı ortaya çıktı. Bankanın bu konuda birçok açıklaması mevcut.

İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

BANKANIN TAPUYU TEMİNAT KABUL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL

- Üniversite'nin yeni ipotek önerilerini Halkbank'ın keyfi bir şekilde kabul etmediği doğru mu?

Doğru değil. Çünkü Üniversitenin teklif ettiği araziler ve binalar imarda eğitim amaçlı olarak kaydedilmiş. Dolayısıyla artık hiçbir ticari değeri yok. Bu gayrimenkulleri bankanın teminat olarak kabul etmesi hukuken de mümkün değil.

İşte 10 maddede Şehir Üniversitesi gerçeği

MURAT ÜLKER: MALİ KONULARDA ÜNİVERSİTEYİ UYARDIM

- Üniversitenin ana bağışçılarından olan Murat Ülker bu konuda ne söyledi?

Mali durum konusunda Üniversite yönetimine uyarılar yaptığını belirten Murat Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul 'nin kuruluşundan itibaren Holding olarak söz verdiğimiz bütün maddi taahhütlerimizi yerine getirdik. Ayrıca üniversite mütevelli heyetinden ayrılmadan önce holdingimiz vakıf yöneticileri ile maddi anlamda son olarak yapılabilecekler konuşuldu, ardından bu taahhütlerimizi de yerine getirdik. O toplantıda üniversitenin maddi durumunun çok hassas bir şekilde idare edilmesi gerektiğini, yapılabilecekleri ve borçlanma konusunda dikkatli olunmasını da hatırlattık. Bilinmelidir ki; Üniversite projesi içinde kendi kararımızla yer aldık, sorumluluklarımızı da yerine getirerek kendi kararımızla ayrıldık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızdan sadece destek gördük."

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