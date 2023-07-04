İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda dikkat çeken isimler! FETÖ’cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu

İYİ PARTİ'DE BAŞKANLIK DİVANI BELLİ OLDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurultay sonrası Genel İdare Kurulu'nu belirlemişti. Akşener, bugün de Başkanlık Divanı'nı belirledi. İYİ Parti'nin A Takımı şu isimlerden oluştu:
Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL
Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ
Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU
Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR
Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK
Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI
Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN
Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU
Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR
Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER
Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU
Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU