Giriş Tarihi: 14.05.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 08:32

Kırıkkale Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırıkkale Merkez seçim sonucu, partilerin ve adayların oy oranı

14 Mayıs Pazar günü düzenlenen Türkiye Genel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandığa gidiyor. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilleri belli olacak. Bu noktada Kırıkkale Merkez seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile netlik kazanacak. Kırıkkale Merkez seçim sonucu tablosu Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları üzerinde de etkili olacak. 193.954 nüfusa sahip olan ilçede ''Seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Kırıkkale Merkez seçim sonuçları ile anlık veri takip ekranı…