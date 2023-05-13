Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023 yılı için sorgulanıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 81 ilde sandıklar açılıp oylar tek tek sayılırken "Seçimi kim kazandı" sorusu da yanıt buluyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK canlı verileriyle takip edilen süreçte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ise siyasi partilerin Meclis'teki koltuk sayısı için önem arz ediyor. Peki, Kırşehir Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Kırşehir Merkez seçim sonucu ve oy oranları…