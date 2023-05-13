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Haberler Fotohaber Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:51

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023 canlı verileri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ardından araştırılmaya başlandı. 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesinde etkili olacak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip ediliyor. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı sonrası 13. Cumhurbaşkanı da netlik kazanacak. Adayların ve siyasi partilerin oy yüzdelerini şekillendirecek 2023 Kırşehir Merkez seçim sonuçları YSK tarafından açıklandığı anda sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırşehir Merkez seçim sonucu ve Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023 yılı için sorgulanıyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. 81 ilde sandıklar açılıp oylar tek tek sayılırken "Seçimi kim kazandı" sorusu da yanıt buluyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK canlı verileriyle takip edilen süreçte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı merak ediliyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ise siyasi partilerin Meclis'teki koltuk sayısı için önem arz ediyor. Peki, Kırşehir Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Kırşehir Merkez seçim sonucu ve oy oranları…

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

KIRŞEHİR MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kırşehir Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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