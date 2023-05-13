Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Kırşehir Merkez seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Kırşehir Merkez seçim sonuçları 2023 canlı verileri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ardından araştırılmaya başlandı. 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesinde etkili olacak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip ediliyor. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı sonrası 13. Cumhurbaşkanı da netlik kazanacak. Adayların ve siyasi partilerin oy yüzdelerini şekillendirecek 2023 Kırşehir Merkez seçim sonuçları YSK tarafından açıklandığı anda sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Kırşehir Merkez seçim sonucu ve Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…