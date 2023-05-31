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Haberler Fotohaber Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti'den flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 31.05.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 13:50

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine'de olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İki turda tamamlanan 2023 seçimleri sonrası gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinenin bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenirken ekonomi yönetiminde etkin olacağı konuşulan isim Mehmet Şimşek oldu. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede olup olmayacağı ile ilgili son açıklama ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? İşte, Mehmet Şimşek hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler haberimizde…

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

Mehmet Şimşek hayatı ve kariyeri ile gündemde en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. Bu gelişme sonrası ise Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine'de olacak mı soruları yanıt aramaya başladı. Şimşek'in yeni dönemde ekonomi yönetiminde söz sahibi olacağı belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor." ifadelerini kullandı. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu, yeni Kabine'de olacak mı? İşte, detaylar…

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

MEHMET ŞİMŞEK YENİ KABİNE'DE OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası yeni kabine için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası piyasalarda kredisi yüksek bir isim olan Mehmet Şimşek ile ekonomide yol haritasını ve yeni ekibi görüştü.

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Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

AK PARTİ'DEN MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMASI: TAKDİR CUMHURBAŞKANIMIZIN

Mehmet Şimşek Kabine'de olacak mı sorusunu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet bey yakın bir arkadaşımız. O açıklamayı yaptığımız gün reddetti deniyordu biz o arada odamda kahve içiyorduk. Sonra açıklama yapalım dedik. Mehmet Bey partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar."

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor.

AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor.

Yeni dönemde Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşulurken, eski Bakan Lütfü Elvan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da içinde yer alacağı güçlü bir ekbinin kurulacağı ifade ediliyor.

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Mehmet Şimşek'le ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

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