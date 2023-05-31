Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine'de olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İki turda tamamlanan 2023 seçimleri sonrası gözler kurulacak yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinenin bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenirken ekonomi yönetiminde etkin olacağı konuşulan isim Mehmet Şimşek oldu. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede olup olmayacağı ile ilgili son açıklama ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? İşte, Mehmet Şimşek hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler haberimizde…