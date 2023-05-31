Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine’de olacak mı? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu, bakanlık yaptı mı? AK Parti’den flaş açıklama!

Yeni dönemde merak edilen konuların başında yeni ekonomi kadroları geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalara destek verdiğini duyurduğu ve Batman mitingine katılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde etkin bir isim olması bekleniyor.

AK Parti'nin ekonomi kurmayları arasında üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz, Mustafa Elitaş, Vedat Demiröz'ün de yeni dönemde etkin olması bekleniyor. Bakanlık için seçim beyannamesinin hazırlanmasında rol alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da adı geçiyor.

Yeni dönemde Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşulurken, eski Bakan Lütfü Elvan ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da içinde yer alacağı güçlü bir ekbinin kurulacağı ifade ediliyor.