Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Musa Avsever biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Hatırlanacağı üzere Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanması ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti. Şimdi milyonlarca vatandaş ''Musa Avsever kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.