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Haberler Fotohaber Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:37

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Musa Avsever biyografisi ve kariyeri Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin bugün belirlenecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Bir yıl aradan sonra yapılan YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı kamuoyuna duyurulacak. Hatırlanacağı üzere Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanması ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti. Şimdi milyonlarca vatandaş ''Musa Avsever kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar.

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Musa Avsever kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yapılacak YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek isim belli olacak. Göreve getirilebilecek isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Musa Avsever hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Avsever'in göreve atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

MUSA AVSEVER KİMDİR?

7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde dünyaya gelen Musa Avsever, 1974 yılında Kuleli Askerî Lisesin'den, 1978 yılında muhabere subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Orgeneral Avsever, Muhabere Subay Temel Kursunu tamamlamasının ardından 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okul Komutanlığında Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Kara Harp Akademisinden 1990'da mezun olmasının ardından 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara harp Okulu Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Orgeneral Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüttü.

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Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti.

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

2012 yılı yaş kararları ile Korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulunmuştur.

2016 yılı yaş kararları ile 29 temmuz 2016 tarihinden itibaren Orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Orgeneral Musa Avsever; 05 ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Mesude Avsever ile evli olup 2 çocuk babasıdır.

Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
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