Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Musa Avsever kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yapılacak YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek isim belli olacak. Göreve getirilebilecek isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Musa Avsever hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Avsever'in göreve atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…