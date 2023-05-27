Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

14 Mayıs 2023 genel seçimleri sona erdi ve cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. İlk turda oyların yüzde 49.52'sini alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy alan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Niğde seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 tarihinde sıkla araştırılacakken, Niğde seçimi kim kazandı, 2. Tur seçim sonuçları nasıl soruları gündemdeki yerini alacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nihai rakamlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılacakken, Anadolu Ajansı verileri ile seçimi anlık olarak sabah.com.tr seçim sayfasından takip edebilirsiniz. İşte Niğde 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023