Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

NİĞDE'DE 1. TURDA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini geride kaldı. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve toplam 258 bin 263 seçmenin yer aldığı, seçmenin yüzde 88.3'ünün sandığa gittiği Niğde'de cumhurbaşkanlığı pusulasından en çok Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı çıktı. Toplamda 130 bin 421; oran olarak da %58.49 oy alan Erdoğan'ı Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %34.92 ile izledi.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan &6.07 oy alırken, seçimden çekilen Muharrem İnce ise Niğde'de oyların %0.52'sini aldı. İşte Niğde seçim sonuçları 2023