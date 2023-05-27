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Haberler Fotohaber Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:08

Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

14 Mayıs 2023 genel seçimleri sona erdi ve cumhurbaşkanlığı ikinci tura kaldı. İlk turda oyların yüzde 49.52'sini alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile %44.88 oy alan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Niğde seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 tarihinde sıkla araştırılacakken, Niğde seçimi kim kazandı, 2. Tur seçim sonuçları nasıl soruları gündemdeki yerini alacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nihai rakamlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılacakken, Anadolu Ajansı verileri ile seçimi anlık olarak sabah.com.tr seçim sayfasından takip edebilirsiniz. İşte Niğde 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

Niğde seçimi kim kazandı, adayların oy oranları nasıl sorusu gündemdeki yerini alıyor. 28 Mayıs 2023 seçimleri ile Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle birlikte seçilecek. 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan 130 bin 421 oyla ikinci tura kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Niğde seçim sonuçları üzerinden vatandaşlar ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oylarının nereye gideceğini merak ediyor. İşte Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

NİĞDE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

28 MAYIS NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Niğde 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Niğde seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Niğde 2. Tur seçim sonucu ve adayların oy oranları

NİĞDE'DE 1. TURDA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimini geride kaldı. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve toplam 258 bin 263 seçmenin yer aldığı, seçmenin yüzde 88.3'ünün sandığa gittiği Niğde'de cumhurbaşkanlığı pusulasından en çok Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı çıktı. Toplamda 130 bin 421; oran olarak da %58.49 oy alan Erdoğan'ı Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %34.92 ile izledi.

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan &6.07 oy alırken, seçimden çekilen Muharrem İnce ise Niğde'de oyların %0.52'sini aldı. İşte Niğde seçim sonuçları 2023

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