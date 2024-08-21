Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
14:22
ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Dünya gündemi hala Maymun Çiçeği (Mpox) salgını ile yoğunken, Güney Amerika ve Karayipler'den bir virüs haberi daha geldi. Küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan Oropouche virüsü hızla yayılıyor. Oropouche virüsünün Güney Amerika ve Karayipler'den sonra Avrupa'ya ulaştığı, İspanya, İtalya ve Almanya'da vakaların tespit edildiği kamuoyunun bilgisine sunuldu. Avrupa'da toplam 19 vakanın tespit edildiği virüs halk arasında paniğe yol açtı. Peki, Oropouche virüsü tam olarak nedir, belirtileri neler? Oropouche virüsü tedavisi var mı, virüsten nasıl korunmalı?