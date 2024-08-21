ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ'NDEN NASIL KORUNMALI?

ISIRIKLARDAN KORUNUN

Uzmanlara göre, özellikle tropikal bölgelerde sivrisinek ve sinekler tarafından buluşan virüslerden korunmak adına yapılması gereken başlıca hususlar var. Seyahatlerde böcek ve sinek ilacı gibi ürünleri kullanmak sivrisinekler tarafından ısırılıp enfekte olma riskini düşürüyor. Klimalı ve sinekliği olan ortamlar daha güvenlikli olduğu belirtiliyor.

ENFEKTE OLAN VE VİRÜSÜN YAYILDIĞI BÖLGELERİ SEYEHAT ETMEKTEN KAÇININ

Doktorlar Oropouche virüsünün görüldüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bu bölgelerde bir sivrisinek veya böcek tarafından ısırılmanız durumunda enfekte olma riskiniz oldukça yükseliyor.