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Haberler Fotohaber ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:22

ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

Dünya gündemi hala Maymun Çiçeği (Mpox) salgını ile yoğunken, Güney Amerika ve Karayipler'den bir virüs haberi daha geldi. Küçük sinekler ve bazı sivrisinek türleri tarafından yayılan Oropouche virüsü hızla yayılıyor. Oropouche virüsünün Güney Amerika ve Karayipler'den sonra Avrupa'ya ulaştığı, İspanya, İtalya ve Almanya'da vakaların tespit edildiği kamuoyunun bilgisine sunuldu. Avrupa'da toplam 19 vakanın tespit edildiği virüs halk arasında paniğe yol açtı. Peki, Oropouche virüsü tam olarak nedir, belirtileri neler? Oropouche virüsü tedavisi var mı, virüsten nasıl korunmalı?

ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

Sağlık yetkilileri, Avrupa'da çeşitli şehirlerde 19 Oropouche Virüsü vakasının tespit edilmesinden sonra turistleri ve yerel halkı uyardı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) GÖRE İspanya'da 12, İtalya'da ve Almanya'da 2 vaka tespit edildi. Virüs yüzünden enfekte olanların yakın zamanda Küba ve Brezilya'yı seyahat ettikleri doğrulandı. Sivrisinekler tarafından kolayca bulaşabilen ölümcül Orpouche Virüsü nedir, nasıl ortaya çıktı, belirtileri neler, vatandaşlar kendilerini nasıl muhafaza etmeli? İşte, konuya ilişkin detaylar ve çok daha fazlası haberde…

ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR?

Oropouche virüsü, tropikal bölgelerde, özellikle Güney Amerika ve Karayipler'de görülen bir virüstür. 2024 yılının başından bu yana 10.000'den fazla vaka bildirilirken, 1955 yılında keşfedilen hastalığın bugüne kadar kayde geçen vaka sayısı 500.00. Bu virüs, genellikle sivrisinekler ve diğer böcekler aracılığıyla tembel hayvan, maymun ve kuş kanından insanlara bulaşır. Hastalık, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları ve bazen de döküntü gibi semptomlarla kendini insan vücudunda gösterir. Oropouche virüsü, Batı Nil virüsü, Zika virüsü ve Dang humması gibi diğer arbovirüslerle (böcekler aracılığıyla yayılan virüsler) benzerdir.

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ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Oropouche virüsünün neden olduğu hastalık genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

Yüksek Ateş: Aniden başlayan ateş en yaygın belirtidir.
Baş Ağrısı: Genellikle şiddetli ve yaygın bir baş ağrısı görülür.
Kas ve Eklem Ağrıları: Özellikle kas ve eklemlerde ağrılar hissedilir.
Döküntü: Vücutta kaşıntılı döküntüler ortaya çıkabilir.
Gözlerde Ağrı ve Işığa Duyarlılık: Göz çevresinde ağrı ve ışığa karşı hassasiyet gelişebilir.
Mide Bulantısı ve Kusma: Bazı vakalarda mide bulantısı ve kusma gibi gastrointestinal belirtiler de görülebilir.
Yorgunluk ve Halsizlik: Hastalar genellikle kendilerini aşırı yorgun ve halsiz hissederler.
Belirtiler genellikle enfeksiyondan birkaç gün sonra başlar ve çoğu vakada semptomlar hafif geçer, birkaç gün ila bir hafta içinde kaybolur. Ancak, bazı durumlarda belirtiler daha uzun sürebilir ve hastanın günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Tedavi semptomları hafifletmeye yöneliktir, çünkü virüsün kendisi için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır.

ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ'NDEN NASIL KORUNMALI?

ISIRIKLARDAN KORUNUN

Uzmanlara göre, özellikle tropikal bölgelerde sivrisinek ve sinekler tarafından buluşan virüslerden korunmak adına yapılması gereken başlıca hususlar var. Seyahatlerde böcek ve sinek ilacı gibi ürünleri kullanmak sivrisinekler tarafından ısırılıp enfekte olma riskini düşürüyor. Klimalı ve sinekliği olan ortamlar daha güvenlikli olduğu belirtiliyor.

ENFEKTE OLAN VE VİRÜSÜN YAYILDIĞI BÖLGELERİ SEYEHAT ETMEKTEN KAÇININ

Doktorlar Oropouche virüsünün görüldüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bu bölgelerde bir sivrisinek veya böcek tarafından ısırılmanız durumunda enfekte olma riskiniz oldukça yükseliyor.

ÖLÜMCÜL OROPOUCHE VİRÜSÜ AVRUPA’YA ULAŞTI! Oropouche virüsü nedir, belirtileri neler, tedavisi var mı?

OROPOUCHE VİRÜSÜ'NÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Oropouche'u önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (ECDC), en iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.

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