Osmaniye seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | 28 Mayıs 2023 Osmaniye cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs 2023 Pazar günü ilk turu yapılan ve 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs günü sonuçlanacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı seçimlere Osmaniye ilimizden ve Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale ilçelerinden katılan seçmenler Osmaniye cumhurbaşkanlığı seçim sonucu bilgilerine erişmek isteyerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 2023 Osmaniye seçim sonuçları verileri ve tüm detaylar.