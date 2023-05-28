Osmaniye seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN | 28 Mayıs 2023 Osmaniye cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur oylaması için 28 Mayıs 2023 Pazar günü Osmaniye ilimizde sandık başına giden seçmenler 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek YSK ikinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Osmaniye seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Osmaniye 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.