RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin’den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:09

Son dakika Rusya'da darbe mi oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Rus devleti ile asker grubu Wagner arasında başlayan krizin ardından tüm dünya gözlerini bölgeye çevirdi. Çeşitli bölgeleri kuşattıklarını aktaran Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in açıklamaları ardından devlet başkanı Vladimir Putin'in konuşması krizin boyutunu büyüttü. Rusya darbe girişimi ile tüm ülkelerin odağında. Grubun kurucusu, savunma bakanı ve genelkurmay başkanına seslendi. Peki, Rusya'da darbe mi oldu, neler oluyor, son durum ne? İşte, Rusya son dakika haberleri…