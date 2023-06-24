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Haberler Fotohaber RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin'den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum
Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:09

RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin'den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

Son dakika Rusya'da darbe mi oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Rus devleti ile asker grubu Wagner arasında başlayan krizin ardından tüm dünya gözlerini bölgeye çevirdi. Çeşitli bölgeleri kuşattıklarını aktaran Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in açıklamaları ardından devlet başkanı Vladimir Putin'in konuşması krizin boyutunu büyüttü. Rusya darbe girişimi ile tüm ülkelerin odağında. Grubun kurucusu, savunma bakanı ve genelkurmay başkanına seslendi. Peki, Rusya'da darbe mi oldu, neler oluyor, son durum ne? İşte, Rusya son dakika haberleri…

RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin’den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

Rusya'da darbe mi oluyor sorusu milyonların gündeminde. Paralı asker grubu Wagner kurucusu Yevgeny Prigojin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a yönelik suçlamalarda bulunarak Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Rusya darbe girişimi ile mi karşı karşıya araştırılıyor. Öte yandan haberlerin ardından Wagner grubu kimdir sorusu da gündemde. Peki, Rusya'da darbe mi oldu, neler oluyor? İşte, Rusya son dakika haberleri ile darbede son durum…

RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin’den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

RUSYA SON DAKİKA: WAGNER DARBE GİRİŞİMİNDE Mİ?

Wagner grubu kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunu kendi grubu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık verileceğini bildiren bir tehdit mesajı yayımladı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla dava açıldığını bildirmişti.

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RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin’den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya karşı meydan okuyan Yevgeny Prigojin, yönetimindeki Wagner grubunun Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattıklarını aktardı.

RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin’den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

Yayımlanan görüntülerde Wagner grubuna ait zırhlı araçların karargah bölgesine giriş yaptığı görüldü. Ağır silahlarla karargah binasında giriş ve çıkışlara konumlanan paralı asker grubu ne kadar ileriye gidecek merak ediliyor.

RUSYA SON DAKİKA HABERİ: Putin’den ilk açıklama! Rusya’da darbe mi oluyor, ne oluyor? Wagner grubu darbe girişimi son durum

Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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