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Haberler Fotohaber Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim
Giriş Tarihi: 28.05.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 18:56

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçti. Bugün 2. Tur için 81 ilde milyonlar sandık başına gitti. Seçim yasağının kalkmasıyla beraber sandıklar da hızla açılıyor. Anlık ve canlı verileri takip eden vatandaşlar "Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu?" sorusuna sabah.com.tr'nin canlı seçim ekranıyla yanıt buluyor. Türkiye, şimdi gelecek resmi seçim sonuçları açıklamasını bekliyor. Anadolu Ajansı verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan yine büyük bir farkla önde görülüyor. İşte YSK seçim sonuçları - oy oranları ile seçimi kazanan isim…

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? Sorusu bugün yanıt bulacak. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 81 ilde vatandaşlar bugün yine vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oylarını kullandı. 2. turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması nedeniyle oylar ilk tura göre daha hızlı sayılıyor ve veriler anlık olarak sabah.com.tr ekranında yer alıyor. Peki, Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte YSK seçim sonuçları - oy oranları ile seçimi kazanan isim

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023 BELLİ OLUYOR

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı Meclis'te 323 sandalye ile genel seçimi kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5 oy oranı ile ilk sırada olduğunu göstermişti. Yüzde 50+1 oy oranına ulaşılamayınca Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğ*lu 28 Mayıs'ta ikinci kez kozlarını paylaştı.

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

Türkiye 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile 81 ilde sandıkların başına koştu. Sandıklar 17.00'de kapandı ve seçim sonuçları belli olmaya başladı. Oy sayımının tamamlanması ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu isimlerinden biri yüzde 50 oy oranını aşarak ülkemizin 13.Cumhurbaşkanı olacak.

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

SEÇİM SONUÇLARI 2023 SAYFASINDAN İL İL OY ORANLARI VE ANLIK VERİLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sayfasında olacak. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak yüksek bir katılım gerçekleştirirken, sandıkların kapanması ile de oy sayımını takip etmeye başladı. Dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, il il oy oranları, anlık veriler ve açık grafikler seçim sayfamızda yer alıyor.

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