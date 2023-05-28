Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçti. Bugün 2. Tur için 81 ilde milyonlar sandık başına gitti. Seçim yasağının kalkmasıyla beraber sandıklar da hızla açılıyor. Anlık ve canlı verileri takip eden vatandaşlar "Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu?" sorusuna sabah.com.tr'nin canlı seçim ekranıyla yanıt buluyor. Türkiye, şimdi gelecek resmi seçim sonuçları açıklamasını bekliyor. Anadolu Ajansı verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan yine büyük bir farkla önde görülüyor. İşte YSK seçim sonuçları - oy oranları ile seçimi kazanan isim…