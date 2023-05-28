Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte 28 Mayıs YSK 2. tur seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile seçimi kazanan isim

Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? Sorusu bugün yanıt bulacak. İlk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 81 ilde vatandaşlar bugün yine vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oylarını kullandı. 2. turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması nedeniyle oylar ilk tura göre daha hızlı sayılıyor ve veriler anlık olarak sabah.com.tr ekranında yer alıyor. Peki, Seçimi kim kazandı, 13. Cumhurbaşkanı kim oldu? İşte YSK seçim sonuçları - oy oranları ile seçimi kazanan isim