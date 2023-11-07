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Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 09:58

SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika sigaraya zam haberi sonrası güncel sigara fiyat listesi araştırmaları başladı. Gelen son bilgilere göre bir markanın ürünlerine 5 TL'lik zam geldi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre sigara zammı sonrası fiyatlardaki değişiklik 7 Kasım (bugün) gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde bazı markalar da 5 TL zamlanıp en ucuz sigara 50 TL'ye yükselmişti. Yeni sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı başta olmak üzere tüm gruplarda merak ediliyor. Peki; zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ardından güncel sigara fiyatları gündeme geldi. Bir gruba geldiği iddia edilen 5 liralık artışın hangi çeşitlerde uygulandığı merak ediliyor. Bazı kaynaklara göre belirli marka sigaralara bugünden itibaren geçerli olmak üzere 5 TL'lik bir zam söz konusu. Peki, 7 Kasım Salı sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, en ucuz veen pahalı sigara fiyatları...

SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 7 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 54 TL ile 65 TL arasında değişiyor.

Satışlar güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştiriliyor.

SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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