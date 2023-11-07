SİGARA ZAMMI 7 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika sigaraya zam haberi sonrası güncel sigara fiyat listesi araştırmaları başladı. Gelen son bilgilere göre bir markanın ürünlerine 5 TL'lik zam geldi. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre sigara zammı sonrası fiyatlardaki değişiklik 7 Kasım (bugün) gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde bazı markalar da 5 TL zamlanıp en ucuz sigara 50 TL'ye yükselmişti. Yeni sigara fiyatları en ucuz ve en pahalı başta olmak üzere tüm gruplarda merak ediliyor. Peki; zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…