Simav seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Kütahya Simav seçim sonucu ve oy oranları

Simav seçim sonuçları 2023 ve oy oranları hakkında araştırmalar devam ediyor. Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer alan Kütahya'nın toplamda 5 milletvekili çıkarıyor. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. MHP, CHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin alacağı oy oranları araştırılırken, Vatandaşlar "Simav seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kütahya Simav seçim sonucu ve oy oranları 2023