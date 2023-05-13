Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekilleri belli oluyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları son dakika YSK verileri ile yakından takip ediliyor. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranı ve koltuk sayısı için araştırmalar yapılıyor. Peki, 2023 Sinop Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve partilerin oy oranları anlık takip ekranı…