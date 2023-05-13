Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde oy kullanan vatandaşlar, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırmasına çıktı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 220.799 nüfuslu ilde veriler ilçe ilçe sorgulanıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı güncel veriler için son dakika YSK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Sinop Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve partilerin oy oranları…