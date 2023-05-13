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Haberler Fotohaber Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 23:41

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde oy kullanan vatandaşlar, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırmasına çıktı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 220.799 nüfuslu ilde veriler ilçe ilçe sorgulanıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı güncel veriler için son dakika YSK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Sinop Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve partilerin oy oranları…

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekilleri belli oluyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları son dakika YSK verileri ile yakından takip ediliyor. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranı ve koltuk sayısı için araştırmalar yapılıyor. Peki, 2023 Sinop Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve partilerin oy oranları anlık takip ekranı…

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

SİNOP MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Sinop Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Sinop Merkez seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sinop Merkez seçim sonucu ve oy oranları

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

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