Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

Emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi yatacak mı, ne kadar yatacak? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesini kimler alabilecek? İşte ayrıntılar...

Son dakika gelişmeleri arasında Cumhuriyet ikramiyesi kimlere verilecek, herkes alabilecek mi sorusu yer alıyor. 9 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısında açıklanan ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiye için ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak? İşte son dakika gelişmeleri…