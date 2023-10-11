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Haberler Fotohaber Emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi yatacak mı, ne kadar yatacak? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesini kimler alabilecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 12:30

Emeklilere Cumhuriyet ikramiyesi yatacak mı, ne kadar yatacak? 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesini kimler alabilecek? İşte ayrıntılar...

Son dakika gelişmeleri arasında Cumhuriyet ikramiyesi kimlere verilecek, herkes alabilecek mi sorusu yer alıyor. 9 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısında açıklanan ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiye için ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak? İşte son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri raştırılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olan ikramiye için, 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yeni açıklamalar emekli vatandaşlar için duyuruldu. Yapılan açıklama sonrasında, bir defaya mahsus olmk üzere verilecek olan Cumhuriyet Bayram ikramiyesini kimler alabilecek merak edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

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SON DAKİKA Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEYECEK?

Reep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, fiilen çalışan yani emekli olduğu halde bir iş yerinde aktif olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar bu ikramiyeden yararlnamayacak.

SON DAKİKA Cumhuriyet ikramiyesi bütün emeklilere verilecek mi? 29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi, kimler alabilecek, şartları var mı? Ne zaman, hangi tarihlerde hesaplara yatacak?
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