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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:35

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

Son dakika haberi: Seçim hezimeti sonrası CHP'de kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık makamını bırakmayacağını açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğu almak için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu'nun MYK ve teşkilat hamlesi sonrası çok sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem." dedi. İmamoğlu'nun, 'Gaflet' göndermesi de dikkat çekti.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

Seçim yenilgisi sonrası Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralmak için kolları sıvadı. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun niyetini açık etmesi ile koltuğu korumak için MYK ve teşkilat hamlesi yaptı. İmamoğlu bu hamleler sonrası değişimin MYK eli ile olamayacağını anladı ve savaşı açıktan sürdürme kararı aldı. Bugün bir açıklama yapan İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti. İmamoğlu, "Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem." dedi.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

CHP'DE KOLTUK SAVAŞI KIZIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kaybetti. Herkes, "Kılıçdaroğlu bu kez istifa edecek mi?" sorusuna odaklanmıştı ki Kılıçdaroğlu'ndan, "Mücadeleye devam edeceğim" açıklaması geldi.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

Seçimde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yenilginin ardından gemileri yaktı. İmamoğlu, seçimin ertesi sabahı, "Değişmeyen tek şey değişimdir." diyerek ilk mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalacağının sinyallerini vermesi üzerine İmamoğlu bu kez Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

İkili bir kahvaltıda buluştu. İmamoğlu, Genel Başkan dahil tüm yönetimin tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini belirterek, "Kurultay yerel seçimden önce hemen yapılmalı" dedi. Kılıçdaroğlu ise, 'Oğlum' dediği İmamoğlu'na 'Hayır' yanıtı vererek Kurultayın seçimden sonra olması gerektiğini savundu.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

KAHVALTI SONRASI MYK VE TEŞKİLAT HAMLESİ

Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nda İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimlere yer vermeyi planlıyordu. CHP kaynaklarından gelen açıklamalara göre; İmamoğlu'nun 'Ben Genel Başkan olayım' çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın isimlerin hepsinin üstünü çizdi. Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre ise MYK'da yer aldı.

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