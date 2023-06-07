SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...

Seçim yenilgisi sonrası Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralmak için kolları sıvadı. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun niyetini açık etmesi ile koltuğu korumak için MYK ve teşkilat hamlesi yaptı. İmamoğlu bu hamleler sonrası değişimin MYK eli ile olamayacağını anladı ve savaşı açıktan sürdürme kararı aldı. Bugün bir açıklama yapan İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri dikkat çekti. İmamoğlu, "Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem." dedi.