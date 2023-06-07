Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:35
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
15:35
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gemileri yaktı! Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez açıktan hedef aldı! Çok ağır sözler...
Son dakika haberi: Seçim hezimeti sonrası CHP'de kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık makamını bırakmayacağını açıklaması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğu almak için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu'nun MYK ve teşkilat hamlesi sonrası çok sert ifadeler kullanan İmamoğlu, "Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem." dedi. İmamoğlu'nun, 'Gaflet' göndermesi de dikkat çekti.