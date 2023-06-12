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Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:50

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim yenilgisi sonrası bir rakip daha çıktı. Uzun yıllardır partide Grup Başkanvekili olan, yeni dönemde Grup Başkanlığı görevini üstlenen Özgür Özel, sorumluluktan kaçmayacağını söyleyerek adaylık mesajı verdi. Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için her türlü hamleyi yapsa da bu kez işi çok daha zor görünüyor. Kılıçdaroğlu'na ilk olarak 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu bayrak açarken, ikinci rakibi de yıllardır en yakınında bulunan Özgür Özel oldu. Özel, "Sorumluluktan kaçmayacağım" diyerek adaylık mesajı verdi. CHP'li Özel, TBMM'deki yemin töreninde Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan iki isimden biriydi.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

CHP'DE 'ADAYLIK' YARIŞI KIZIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez daha hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti içinde zor günler bekliyor. Kılıçdaroğlu'na ilk muhalefet bayrağını 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu açarken, ikinci bayrak da yine en yakınındaki Özgür Özel tarafından açıldı. Kılıçdaroğlu aday olacağını ima etmesi ile partide kartlar yeniden karılmaya başlandı.

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIM

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna cesur bir yanıt verdi, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

BOMBA 6'LI MASA İTİRAFI

Özel, 6'lı masadan yüzde 5 katkı beklediklerini ancak yaptıkları araştırmalara göre katkının 0,7-1 aralığında kaldığını saptadıklarını söyledi. Özel, "Müzakereyle paylaşım bizi sıkıntıya soktu. 39 vekil verdik. Oy kaybıyla sonuçlandı. Kendi seçmenimize de anlatamadık." dedi.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

KILIÇDAROĞLU BOŞ DURMUYOR

Kılıçdaroğlu, seçim yarışının kızışacağını öngörerek bir dizi adımlar attı. MYK'yı tamamen kendine yakın isimlerden kuran CHP lideri, teşkilatları da tamamen kendine bağladı. MYK ve teşkilat eli ile kendisine hamle yapılmasını engelleyen Kılıçdaroğlu, daha önce Muharrem İnce'yi egale ettiği gibi kurultayda rakiplerini egale etmek istiyor.

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