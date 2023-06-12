SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için her türlü hamleyi yapsa da bu kez işi çok daha zor görünüyor. Kılıçdaroğlu'na ilk olarak 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu bayrak açarken, ikinci rakibi de yıllardır en yakınında bulunan Özgür Özel oldu. Özel, "Sorumluluktan kaçmayacağım" diyerek adaylık mesajı verdi. CHP'li Özel, TBMM'deki yemin töreninde Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan iki isimden biriydi.