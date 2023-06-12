SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu’ndan sonra bir rakip daha! Özgür Özel de gemileri yaktı...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:50
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
10:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim yenilgisi sonrası bir rakip daha çıktı. Uzun yıllardır partide Grup Başkanvekili olan, yeni dönemde Grup Başkanlığı görevini üstlenen Özgür Özel, sorumluluktan kaçmayacağını söyleyerek adaylık mesajı verdi. Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.