Giriş Tarihi: 01.11.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:16

SON DAKİKA KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI haberi bekleniyor! Burs ücretleri güncellendi! KYK başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında millete seslenişte açıkladığı "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz tutarı belirledik. Yeni kredi ve burs miktarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasının ardından KYK burs ve kredi başvıuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, belirlenen güncel KYK burs ve kredi ödenekleri...