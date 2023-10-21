Giriş Tarihi: 21.10.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
08:23
SON DAKİKA VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son dakika Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları merak ediliyor. Afad verilerine göre son depremler listesine bir yenisi daha eklendi Van'da sabah saatlerinde şiddetli bir deprem yaşandı. . Zaman geçtikçe deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle yüz yüze gelen vatandaşlarımız depremin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, 21 Ekim Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, son dkaika ayrıntıları...