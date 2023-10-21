SON DAKİKA VAN’DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dalkika depremlerine bir yenisi daha eklendi. Van'dan korkutan haber geldi. Vatandaşlar "az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Afad verilerine göre şiddetli bir deprem olması nedeniyle, bölgede yaşayan vatandaşlar endişeli. Peki, Afad verilerin göre Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, son dakika dpremin ayrıntıları...