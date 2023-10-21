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Haberler Fotohaber SON DAKİKA VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 08:23

SON DAKİKA VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları merak ediliyor. Afad verilerine göre son depremler listesine bir yenisi daha eklendi Van'da sabah saatlerinde şiddetli bir deprem yaşandı. . Zaman geçtikçe deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle yüz yüze gelen vatandaşlarımız depremin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, 21 Ekim Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, son dkaika ayrıntıları...

SON DAKİKA VAN’DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dalkika depremlerine bir yenisi daha eklendi. Van'dan korkutan haber geldi. Vatandaşlar "az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Afad verilerine göre şiddetli bir deprem olması nedeniyle, bölgede yaşayan vatandaşlar endişeli. Peki, Afad verilerin göre Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte, son dakika dpremin ayrıntıları...

SON DAKİKA VAN’DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA VAN DEPREM

21 Ekim Cumartesi saat 08.05'de Van'da büyük bir deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre gerçekleşen depremin ayrıntıları şu şekilde,

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SON DAKİKA VAN’DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)

Tarih:2023-10-21

Saat:08:05:11 TSİ

Enlem:38.925 N

Boylam:43.525 E

Derinlik:12.82 km

SON DAKİKA VAN’DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

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SON DAKİKA VAN’DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ! Afad verilerin göre Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

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