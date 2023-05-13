Tavşanlı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Kütahya Tavşanlı seçim sonucu ve oy oranları

Tavşanlı seçim sonuçları ve partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer alan Tavşanlı, Kütahya'nın en yüksek ikinci nüfuslu ilçesi olması itibariyle Kütahya vekil sayısına çok etki ediyor. Öte yandan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan yarışacak. MHP, CHP, İyi Parti ve Ak Parti'nin alacağı oy oranları araştırılırken, Vatandaşlar "Tavşanlı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Tavşanlı seçim sonucu ve oy oranları 2023