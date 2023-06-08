TBMM’deki oylama sonrası ortalık karıştı! CHP’li vekil kazan kaldırdı: Bırakın artık bu devşirme siyaseti...

KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Gürsel Erol gibi düşünen çok sayıda CHP'li de Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşananlar nedeniyle ateş püskürdü.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Bunun sebebi olan kişi niye hala istifa etmedi Gürsel Bey?

Yaparken bize mi sordunuz Gürsel Bey? Atı alan Üsküdar'ı geçti neden bize şikâyet ediyorsunuz? Kemal Bey'e söyleyin birleştirici gücüyle bir araya getirsin hepsini.

Genel başkanınız koltuğunu korumak için bazı kişileri on yıllardır milletvekili yapıyor, bu da onun cumhurbaşkanı olmak için yapılan versiyonu, seçmeninin duygularını sömürerek kişisel rant sağlama!

Kılıçdaroğlu varsa daha oy yok kusura bakmayın.

Kim bunlara bu kadar kontenjan verdi, neden verdi, bunu sorgulayın ve o kişiden hesap sorun, kim olduğunu herkes biliyor.

Çok haklısınız Sn.Erol bu hareket nezaketsizliğin ötesinde çıkarcılıktır, ihanettir...

Burası ağlama duvarı mı. Kendimiz ettik kendimiz bulduk desene.

Vekilim adamlar alacağını aldılar. Nokta.