Giriş Tarihi: 30.10.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 17:30

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

TCDD işçi alımı başvuruları gündem oldu. Başvuru yapmak isteyen kişiler "TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Açıklamaya göre 114 işçi alımı yapılacak. Bu 144 kişiden; 86 Makine Bakımcısı, 13 Kaynakçı, 15 Makine Teknisyeni alımı yapılacak. KPSS şartı sadece alınacak olan 13 kaynak işçisi için geçerli olurken, diğer alanlarda KPSS şartı aranmayacak. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı...