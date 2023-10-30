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Haberler Fotohaber TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 17:30

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | TCDD işçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

TCDD işçi alımı başvuruları gündem oldu. Başvuru yapmak isteyen kişiler "TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Açıklamaya göre 114 işçi alımı yapılacak. Bu 144 kişiden; 86 Makine Bakımcısı, 13 Kaynakçı, 15 Makine Teknisyeni alımı yapılacak. KPSS şartı sadece alınacak olan 13 kaynak işçisi için geçerli olurken, diğer alanlarda KPSS şartı aranmayacak. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı...

TCDD İŞÇİ ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TCDD 114 işçi alımı yapacağını duyurdu. Konuya dair detaylar ise resmi gazetede yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen kişiler nereden ve nasıl başvuru yapılır araştırıyor. İşte TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır detayları...

TCDD İŞÇİ ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD 114 işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinde bugün itibariyle (30 Ekim) başladı. Adaylara başvuru için toplamda 4 gün verildi.

TCDD işçi başvuruları 3 Kasım tarihinde son bulacak.

Başvuru ekranı detayları;

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TCDD İŞÇİ ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

TCDD işçi alımı başvuruları başladı. Başvurular tcdd.gov.tr ekranından ya da e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek.

İşte başvuru ekranı;

TCDD BAŞVURU EKRANI

TCDD E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TCDD İŞÇİ ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

TCDD İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMASI

TCDD işçi alımı şartları için yayımlanan bilgilere göre işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; TCDD işçi alım ilanlarında belirtilen kaynakçı pozisyonu için KPSS şartı bulunuyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TCDD işçi alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi "Duyurular" bölümünde yer alacak.

TCDD DUYURULAR EKRANI

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