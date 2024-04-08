Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Teşkilat 103. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ömer ve ekibi, Kambur'u köşeye sıkıştırmak için harekete geçer. Durumu gittikçe ciddileşen Ömer, düşmanı yenmeye kararlıdır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?