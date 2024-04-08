Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:39
Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Kambur'un oyunu ile çıkmaza giren Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyuluyor. Peki; TRT 1 ile Teşkilat 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...