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Haberler Fotohaber Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy'un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:39

Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy'un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde Kambur'un oyunu ile çıkmaza giren Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyuluyor. Peki; TRT 1 ile Teşkilat 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Teşkilat 103. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ömer ve ekibi, Kambur'u köşeye sıkıştırmak için harekete geçer. Durumu gittikçe ciddileşen Ömer, düşmanı yenmeye kararlıdır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

TEŞKİLAT 102. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 102. bölümüyle saat 20.20'de izleyiciyle buluştu.

7 Nisan 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

TEŞKİLAT 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Kambur'un oyunu ile çıkmaza girer.

Teşkilat 103. bölüm fragmanı izle: Erdemsoy’un ihaneti belgelendi! TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Durumunu ekip arkadaşlarından saklamaya çalışan Ömer, üstleriyle birlikte bir çözüm yolu aramaya koyulur.

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