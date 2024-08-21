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Haberler Fotohaber TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:49

TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?

Torba Yasa haberleri son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini alıyor. İçeriğinde ekonomik birçok düzenlemenin yer aldığı yeni kanun teklifi 86 maddeden oluşuyor. Torba kanun teklifinin 55 maddesi Meclis'ten geçerken diğer maddeleri için Meclis süreci devam ediyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200, ev hanımlarına erken emeklilik gibi birçok maddenin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durumu ne? İşte Torba Yasa maddeleri ve içeriği

TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?

Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle araştırılıyor. Yeni torba kanun teklifini vatandaşların dört gözle beklediği birçok madde oluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda kabul birçok maddesi TBMM'den geçen yasanın kalan maddeleri için süreç devam ediyor. Peki, Torba Yasa'da son durum ne?

TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Uzun süredir Meclis sürecinde olan Torba Kanun teklifinin detayları araştırılıyor. İşte Torba Yasa son durum:

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TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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