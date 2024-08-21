Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
13:49
TORBA YASA MECLİS’TE: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 gelişmeleri…Yeni Torba Yasa’da neler var, maddeleri neler?
Torba Yasa haberleri son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini alıyor. İçeriğinde ekonomik birçok düzenlemenin yer aldığı yeni kanun teklifi 86 maddeden oluşuyor. Torba kanun teklifinin 55 maddesi Meclis'ten geçerken diğer maddeleri için Meclis süreci devam ediyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200, ev hanımlarına erken emeklilik gibi birçok maddenin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durumu ne? İşte Torba Yasa maddeleri ve içeriği