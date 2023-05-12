Giriş Tarihi: 12.05.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 17:05

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları ve oy oranları! 2023 Akçaabat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Trabzon Akçaabat seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. Trabzon'nun nüfus bakımından en büyük 2. ilçesi Akçaabat'ta oy kullanan kişiler ''2023 Trabzon Akçaabat seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından duyurulacak. İşte, YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Trabzon Akçaabat seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı…