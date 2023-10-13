TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK kura çekimi isim listesi asil ve yedek olarak araştırılıyor. Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda düzenlenen 1500 kişilik personel alımı canlı yayın ile takip ediliyor. Zonguldak'ın artından Bartın ve Karabük için de kura çekilişi gerçekleşecek. Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı kura listesi Zonguldak için araştırılıyor. Peki, 2023 TTK işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2023 TTK kura çekimi canlı yayın ekranı…