TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK kura çekimi canlı yayın Youtube üzerinden takip ediliyor. Zonguldak, Bartın, Karabük merkezli 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında alındı. 13 Ekim Cuma günü TTK Zonguldak kura çekilişi gerçekleşiyor. ''Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil-yedek isim listesi ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir'' soruları yanıt arıyor. 1500 kişi kuranın ardından sağlık kontrolüne girecek. Peki, 2023 TTK kura çekimi hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir? İşte, TTK kura sonuçları sorgulama ekranı…