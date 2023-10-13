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Haberler Fotohaber TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 16:32

TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK kura çekimi canlı yayın Youtube üzerinden takip ediliyor. Zonguldak, Bartın, Karabük merkezli 2 bin işçi alımı başvuruları 25-30 Eylül tarihleri arasında alındı. 13 Ekim Cuma günü TTK Zonguldak kura çekilişi gerçekleşiyor. ''Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil-yedek isim listesi ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir'' soruları yanıt arıyor. 1500 kişi kuranın ardından sağlık kontrolüne girecek. Peki, 2023 TTK kura çekimi hangi kanalda, nasıl ve nereden izlenir? İşte, TTK kura sonuçları sorgulama ekranı…

TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK kura çekimi isim listesi asil ve yedek olarak araştırılıyor. Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda düzenlenen 1500 kişilik personel alımı canlı yayın ile takip ediliyor. Zonguldak'ın artından Bartın ve Karabük için de kura çekilişi gerçekleşecek. Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı kura listesi Zonguldak için araştırılıyor. Peki, 2023 TTK işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2023 TTK kura çekimi canlı yayın ekranı…

TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi ardından sonuçlar belli olacak. İşte, TTK kura listesi 2023...

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TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kurası 13 Ekim Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda başladı. 1500 kişilik alım canlı yayın ile takip ediliyor.

TTK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİ TIKLAYINIZ

TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü TTK 2 bin işçi alımı isim listesi araştırmaları kuraların ardından araştırılıyor. Nihai asil ve yedek listenin resmi internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.

Zonguldak İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların isim listesi için TIKLAYINIZ.

TTK kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları Zonguldak asil-yedek listesi

TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bartın TTK 400 işçi alımı kurası: 20 Ekim 14.00 (Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu)

Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.

Karabük TTK 100 işçi alımı kurası: 20 Ekim 16.00 (Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu)

Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.

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