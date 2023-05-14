Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Tunceli seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösterecek. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Tunceli'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Tunceli seçim sonuçları açıklandı mı, Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Tunceli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte, Tunceli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.