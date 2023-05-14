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Haberler Fotohaber Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:26

Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Tunceli seçim sonuçları araştırması yapıyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gidecek ve oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. Peki, 2023 Tunceli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Tunceli seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemde yer alıyor. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini gösterecek. Toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Tunceli'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Tunceli seçim sonuçları açıklandı mı, Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Tunceli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte, Tunceli 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Tunceli seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tunceli Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TUNCELİ'NİN İLÇELERİ

Tunceli'de toplam olarak sekiz ilçe bulunur. Tunceli'nin ilçeleri sırası ile Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Tunceli şeklindedir.

Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI 2018

Tunceli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 64,290 olurken katılım oranı: %84.3 olarak duyurulmuştu.

434 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 54,195 olarak belirlendi.

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