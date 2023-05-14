Tunceli seçim sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini belirlemek için sandık başına gidenler 2023 Tunceli seçim sonuçları araştırması yapıyor. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gidecek ve oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer alacak. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. Peki, 2023 Tunceli seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Tunceli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...