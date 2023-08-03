2023 GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? YAŞ toplantısı kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim, hangi isim olacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? İŞTE ADI GEÇEN İSİMLER!

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'ndan 1981 yılında mezun olan üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.