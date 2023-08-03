2023 GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? YAŞ toplantısı kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim, hangi isim olacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra bugün düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıdan yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili kararın çıkması bekleniyor. Söz konusu görev için adı geçen 4 isim bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına yerine bir isim atanıncaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirilmişti. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.