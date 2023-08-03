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Haberler Fotohaber 2023 GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? YAŞ toplantısı kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim, hangi isim olacak?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:06

2023 GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? YAŞ toplantısı kararları ile yeni Genelkurmay Başkanı kim, hangi isim olacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra bugün düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıdan yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili kararın çıkması bekleniyor. Söz konusu görev için adı geçen 4 isim bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına yerine bir isim atanıncaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirilmişti. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılıyor. YAŞ toplantısından 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili kararın çıkması bekleniyor. Bu noktada milyonların gözü kulağı toplantı kararları ve sonuçları için gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Söz konusu göreve gelebilecek dört aday bulunuyor. Peki Genelkurmay Başkanı kim olacak, hangi isim, ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, ne zaman açıklanacak?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN 2023?

2023 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 Perşembe günü yani bugün yapılacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, ne zaman açıklanacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim olacak.

Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, ne zaman açıklanacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? İŞTE ADI GEÇEN İSİMLER!

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'ndan 1981 yılında mezun olan üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, ne zaman açıklanacak?

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.

Yeni Genelkurmay Başkanı YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları açıklandıktan sonra belli olacak. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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