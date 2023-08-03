Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? İŞTE ADI GEÇEN İSİMLER!

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.