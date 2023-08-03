Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Bir yıl aradan sonra düzenlenecek YAŞ toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim belirlenecek. Bu noktada ise yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanması ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, belli oldu mu? İşte, adı geçen 4 aday ve konu hakkında tüm detaylar.