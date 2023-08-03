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Haberler Fotohaber Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 12:43

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Bir yıl aradan sonra düzenlenecek YAŞ toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak isim belirlenecek. Bu noktada ise yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanması ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, belli oldu mu? İşte, adı geçen 4 aday ve konu hakkında tüm detaylar.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bir yıl aradan sonra 3 Ağustos 2023 Perşembe bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilecek isim belirlenecek. Milli Savunma Bakanı olarak atanan Orgeneral Yaşar Güler'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna kim oturacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak, kim olacak, hangi isimler geçiyor? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NE ZAMAN 2023?

2023 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023 Perşembe günü yani bugün yapılacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim olacak.

Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK? İŞTE ADI GEÇEN İSİMLER!

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı ne zaman açıklanacak?

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'ndan 1981 yılında mezun olan üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

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