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Haberler Fotohaber Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık
Giriş Tarihi: 31.03.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:22

Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

SON DAKİKA CANLI SEÇİM SONUÇLARI EKRANI: Seçim sonuçları canlı olarak gelmeye devam ediyor. Yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da sandıkların yüzde 60'a yakını sayıldı. Ankara ve İzmir seçim sonuçları da İstanbul kadar yakından takip ediliyor. Deprem bölgesindeki illerden gelen seçim sonuçlarına göre ise AK Parti yarışı önde götürüyor. Anlık oy oranları ve canlı seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Ordu, Balıkesir, Çanakkale başta olmak üzere 81 ilin seçim sonuçları...

Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

Yerel seçim sonuçları anlık olarak geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları vatandaşların bilgisine açıldı. İstanbul seçim sonuçları en büyük ilgiyi görürken, İzmir ve Ankara seçim sonuçları da vatandaşların yakından takibinde. 61 milyondan fazla vatandaşın sandığa gittiği seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP, deprem bölgesinde AK Parti önde. Oy sayımı sürerken, canlı yerel seçim sonuçları verilerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Ordu, Balıkesir, Çanakkale başta olmak üzere 81 ilin seçim sonuçları...

Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK GELİYOR

61 milyondan fazla seçmenin sandıklara akın ettiği yerel seçimde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların 3'te 2'sine yakını sayılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Seçim yasaklarının saat 19.15 sıralarında kalkması ile birlikte canlı seçim sonuçları ekranımız üzerinden tüm verileri anlık olarak aktarıyoruz. Seçim sonuçları ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız...

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Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR SEÇİM SONUÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İstanbul, Ankara İzmir seçim sonuçları Türkiye genelinde yakından takip ediliyor. İstanbul ve İzmir'de sandıkların yarısından fazlası sayılırken, Ankara'da ise sandıkların 3'te 1'inden fazlası sayıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçlarına aşağıdan takip edebilirsiniz.

Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

SEÇİM YASAKLARI 19.15'TE KALKTI

YSK, Türkiye genelinde seçimlerin sorunsuz tamamlandığını duyurdu. YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 19.15'te seçim yasaklarının kalktığını duyurdu.

AHaber CANLI YAYIN

Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

61 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI

Türkiye genelinde 61 milyon seçmen 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede oy kullanıldı. Seçimlerde oy kullanma işlemleri sorunsuz tamamlandı.

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