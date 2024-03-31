Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık

Yerel seçim sonuçları anlık olarak geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları vatandaşların bilgisine açıldı. İstanbul seçim sonuçları en büyük ilgiyi görürken, İzmir ve Ankara seçim sonuçları da vatandaşların yakından takibinde. 61 milyondan fazla vatandaşın sandığa gittiği seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP, deprem bölgesinde AK Parti önde. Oy sayımı sürerken, canlı yerel seçim sonuçları verilerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Ordu, Balıkesir, Çanakkale başta olmak üzere 81 ilin seçim sonuçları...