Giriş Tarihi: 31.03.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
22:22
Yerel seçim sonuçları son dakika geliyor! Sandıkların yarısına yakını sayıldı! 2024 İstanbul Ankara İzmir ve 81 ilin seçim sonuçları canlı, anlık
SON DAKİKA CANLI SEÇİM SONUÇLARI EKRANI: Seçim sonuçları canlı olarak gelmeye devam ediyor. Yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da sandıkların yüzde 60'a yakını sayıldı. Ankara ve İzmir seçim sonuçları da İstanbul kadar yakından takip ediliyor. Deprem bölgesindeki illerden gelen seçim sonuçlarına göre ise AK Parti yarışı önde götürüyor. Anlık oy oranları ve canlı seçim sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Ordu, Balıkesir, Çanakkale başta olmak üzere 81 ilin seçim sonuçları...