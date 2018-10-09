Kısa sürede gençleştiren teknikler!

Cildimizin güzelliği ve sağlılığı çoğu zaman kan dolaşımına bağlı bir durumdur. Kan akışını sağlayarak cilt tonunu iyileştirebilir, cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz.

Asyalı kadınların bulmuş olduğu bu yöntem için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğu hemen sayalım. 1 adet çay veya tatlı kaşığı, Hindistan cevizi yağı veya normal nemlendirici bir krem.



GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİNİ YOK EDEN YÖNTEM

Soğuk bir kaşığın dışbükey tarafını gözlerinizin altına yerleştirin ve yukarı ve aşağı ve ileri geri hareket ettirin. Gözlerinizin altına krem uygularsanız, hareketleriniz daha yoğun olabilir. Süre 1-2 dakikadır. Şişmiş göz kapaklarından kurtulmak için: Gözlerinizi kapatın ve soğuk kaşığın dışbükey tarafını yerleştirin. Kaşıklar ısınsın, soğuk suya daldırın ve tekrar gözünüze koyun. 5-7 kez tekrarlayın.