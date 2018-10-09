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sürede gençleştiren teknikler!

Giriş Tarihi: 09.10.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 17:41
Kısa sürede gençleştiren teknikler!

Cildimizin güzelliği ve sağlılığı çoğu zaman kan dolaşımına bağlı bir durumdur. Kan akışını sağlayarak tonunu iyileştirebilir, cildinizin daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz.
Asyalı kadınların bulmuş olduğu bu yöntem için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğu hemen sayalım. 1 adet çay veya tatlı kaşığı, Hindistan cevizi yağı veya normal nemlendirici bir krem.


GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİNİ YOK EDEN YÖNTEM
Soğuk bir kaşığın dışbükey tarafını gözlerinizin altına yerleştirin ve yukarı ve aşağı ve ileri geri hareket ettirin. Gözlerinizin altına krem uygularsanız, hareketleriniz daha yoğun olabilir. Süre 1-2 dakikadır. Şişmiş göz kapaklarından kurtulmak için: Gözlerinizi kapatın ve soğuk kaşığın dışbükey tarafını yerleştirin. Kaşıklar ısınsın, soğuk suya daldırın ve tekrar gözünüze koyun. 5-7 kez tekrarlayın.

Kısa sürede gençleştiren teknikler!

KAŞLARINIZIN ARASINDAKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTARAN YÖNTEM

Burun köprüsünün üst kısmına soğuk bir kaşık yerleştirin ve hafifçe bastırın. Alnınızın üst kısmına doğru ilerleyin. Ilık bir kaşık kullanarak aynı eylemleri tekrarlayın.

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Kısa sürede gençleştiren teknikler!

KAZ AYAKLARINDAN KURTARAN YÖNTEM

Soğuk kaşıkların arkasını gözünüzün dış köşelerine yerleştirin. 5-7 kez dairesel hareketlerle, şakaklarınıza doğru ilerleyin. Kaşıklarınız ısındığında değiştirin ve 5 kez aynı işlemi uygulayın.

Kısa sürede gençleştiren teknikler!

ALIN KIRIŞIKLIKLARINDAN KURTARAN YÖNTEM

Ilık kaşıkları alnınızın ortasına yerleştirin ve dairsel hareketlerle şakaklarınıza uygulayın. Sonra başladığınız noktaya, alnınızın ortasına geri dönün. Kaşıklar soğuduktan sonra tekrar ısıtın. Masajın süresi 2-3 dakikadır.

Kısa sürede gençleştiren teknikler!

MİMİK KIRIŞIKLIKLARINDAN KURTARAN YÖNTEM

Ağzınızı açın ve dudaklarınızı hafifçe uzatın. Isıtılmış kaşıkları burnunuza sol resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Kaşıkları dairesel hareketlerle ağzınızın her iki köşesine taşıyın. Dairesel hareketlerle, burnunuzun altına geri dönün. 5-7 kez tekrarlayın.

Kısa sürede gençleştiren teknikler!

DEKOLTE BÖLGESİ İÇİN

Sıcak kaşıkları yerleştirin ve dairesel hareketlerle köprücük kemiğine taşıyın, tüm dekolte bölgesine masaj yapın. Kaşıkları soğuk suya batırın ve aynı hareketleri tekrarlayın. Sıcak ve soğuk kaşıkları 10 kez değiştirmeye devam edin.

Kısa sürede gençleştiren teknikler!
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