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Haberler Fotohaber 1 Nisan'da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 12:01

1 Nisan'da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek seçmen, yerel seçim ile belediye başkanlarını, muhtarlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Okullarda yer alan sandıklar sebebiyle bir süredir yanıt arayan 1 Nisan okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu noktada öğrenciler, MEB açıklaması ile seçimden sonraki Pazartesi okullar tatil mi merak ediyor. Peki; 1 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? İşte, yanıtı!

1 Nisan’da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

1 Nisan'da okullar tatil mi belli oldu. Seçimden sonraki gün ders olup olmayacağı takip ediliyor. Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen yazıda beklenen soru yanıtlandı. Okul binalarının yeniden eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla alınan karar paylaşıldı. Peki; 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, resmi tatil sayılacak mı?

1 Nisan’da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

YEREL SEÇİM BU PAZAR!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından duyurulan 31 Mart yerel seçim tarihi geldi. Bu hafta pazar günü sandık başına gidecek Türkiye, 17.00 itibarıyla oy verme işlemlerini tamamlayacak.

Okullarda yer alan sandıklar nedeniyle seçimden sonraki gün okulların tatil olup olmayacağı belli oldu.

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1 Nisan’da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

1 Nisan’da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" şeklinde ifadelere yer verildi.

Buna göre okullar seçimden sonraki Pazartesi tatil olacak.

1 Nisan’da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ!

1 Nisan Pazartesi gününün tatil olmasıyla birlikte öğretmenler de 1 gün idari izinli sayılacak.

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