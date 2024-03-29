1 Nisan’da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

1 Nisan'da okullar tatil mi belli oldu. Seçimden sonraki gün ders olup olmayacağı takip ediliyor. Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen yazıda beklenen soru yanıtlandı. Okul binalarının yeniden eğitime hazır hale getirilmesi amacıyla alınan karar paylaşıldı. Peki; 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı, resmi tatil sayılacak mı?