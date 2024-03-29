Giriş Tarihi: 29.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
12:01
1 Nisan'da okullar tatil mi oldu? MEB açıkladı: Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okul var mı?
31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek seçmen, yerel seçim ile belediye başkanlarını, muhtarlarını ve belediye meclis üyelerini seçecek. Okullarda yer alan sandıklar sebebiyle bir süredir yanıt arayan 1 Nisan okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu noktada öğrenciler, MEB açıklaması ile seçimden sonraki Pazartesi okullar tatil mi merak ediyor. Peki; 1 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? İşte, yanıtı!