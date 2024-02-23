Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
14:07
Berat Kandili ne zaman sorusu yanıt arıyor. Ramazan ayının habercisi olan bu anlamlı gecede eller semaya yükselecek. Müslümanlar için özellikle ibadet ve maneviyatın yoğunlaştığı gece öncesinde kandil ne zaman araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi!