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Haberler Fotohaber Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi
Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:07

Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi

Berat Kandili ne zaman sorusu yanıt arıyor. Ramazan ayının habercisi olan bu anlamlı gecede eller semaya yükselecek. Müslümanlar için özellikle ibadet ve maneviyatın yoğunlaştığı gece öncesinde kandil ne zaman araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi!

Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi

İslam inancında Hicri Takvim'e göre Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece Berat Kandili olarak kabul görüyor. Bu yıl ise "Şaban ayının 15'i ne zamana denk geliyor?" Berat Kandili'ne sayılı günler kala İslam Dünyası'nda bu sorunun cevabı yanıt arıyor. Peki, bu yıl 14 Şaban'ı 15 Şaban'a bağlayan gece yani Berat Kandili ne zaman? İşte, 2024 Diyanet Dini Günler Takvimi

Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Yarın yılın 3.kandili olan Berat Kandili idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 Diyanet dini günler takvimine göre Berat Kandili, 24 Şubat tarihinde idrak edilecek.

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Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi

2024 DİYANET KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

  • 24 ŞUBAT -2024 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ
  • 05 NİSAN-2024 CUMA KADİR GECESİ
  • 14 EYLÜL -2024 CUMARTESİ MEVLİD KANDİLİ
Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi

BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir.

Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? İşte 2024 Diyanet kandil günleri takvimi

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

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