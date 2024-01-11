Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:40
Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?
İslam alemi için yılın ilk özel gecesi idrak ediliyor. 11 Ocak Perşembe gecesi ibadetlerini yapmaya başlayacak Müslüman Regaip Kandili duası ile geceyi noktalayacak. Ellerin semaya yükseldiği bu önemli günde kıbleye yönelecekler, okuyacakları sureler ve dualar için araştırmalara hız kazandırdı. Diyanet ile Regaip Kandili'nde ne yapılır sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Salih amelin tavsiye edildiği bugünle birlikte üç aylar için geri sayım başlayacak. İşte, Regaip Kandili okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler…