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Haberler Fotohaber Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:40

Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?

İslam alemi için yılın ilk özel gecesi idrak ediliyor. 11 Ocak Perşembe gecesi ibadetlerini yapmaya başlayacak Müslüman Regaip Kandili duası ile geceyi noktalayacak. Ellerin semaya yükseldiği bu önemli günde kıbleye yönelecekler, okuyacakları sureler ve dualar için araştırmalara hız kazandırdı. Diyanet ile Regaip Kandili'nde ne yapılır sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Salih amelin tavsiye edildiği bugünle birlikte üç aylar için geri sayım başlayacak. İşte, Regaip Kandili okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler…

Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili’nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?

Regaip Kandili duası, namazı, ibadetleri takip ediliyor. Bol sevap, mükafat, faziletli amel anlamlarına gelen bu özel gecede kıbleye yönelecek ve Allah'ın adını anacak Müslümanlar Regaip Kandili'nde okunacak dualar neler, bu gece ne yapılır gibi soruları gündeme getirmiş durumda. Sevdiklerini de unutmayacaklar bugünü adeta bayram niteliğinde geçirecek. İşte, Regaip Kandili duası Arapça, Türkçe okunuşu ve meali...

Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili’nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?

REGAİP KANDİL İBADETLERİ

Bu yıl 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek yılın ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili için İslam alemi ibadet hazırlıklarına başladı. Bu özel güne ait ibadet planları çıkarıldı. İşte, okunacak dualar, çekilecek tespihler, kılınacak namazlar...

Regaip Kandili Zikirleri

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)

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Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili’nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?

Regaip Kandili'nde Ne Yapılır?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

İşte, bu gece yapılması tavsiye edilen ibadetler;

Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili’nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?
  • Kur'an-ı Kerim okunmalı
  • Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
  • Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
  • Allah rızası için namaz kılmalı
  • Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Regaip Kandili duası, ibadetleri, namazı! Diyanet ile Regaip Kandili’nde okunacak dualar ve sureler neler, neler yapılır?
  • Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
  • Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
  • Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
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