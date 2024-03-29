Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
11:21
Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?
Survivor All Star 29 Mart Perşembe yayınında eleme adayları arasında düello gerçekleşti. Kıran kırana geçen düello oyununda kırmızı takımdan Merve ve Aleyna yer alırken, Mavi takımdan Aysu ve Berna yer aldı. Kadın elemesinin yaşanacağı haftada adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?