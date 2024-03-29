Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor eleme adaylarının kıyasıya rekabet gösterdiği düello yarışında bir isim adaya ve hayallerine veda ederken, kalan diğer yarışmacılar Survivor macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta eleme düellosunun gerçekleştiği yarışmada adaylar ikili olarak eşleşiyor ve yarışıyor. Peki, Survivor bu hafta kim elendi, hangi isim?