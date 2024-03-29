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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:21

Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor All Star 29 Mart Perşembe yayınında eleme adayları arasında düello gerçekleşti. Kıran kırana geçen düello oyununda kırmızı takımdan Merve ve Aleyna yer alırken, Mavi takımdan Aysu ve Berna yer aldı. Kadın elemesinin yaşanacağı haftada adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor eleme adaylarının kıyasıya rekabet gösterdiği düello yarışında bir isim adaya ve hayallerine veda ederken, kalan diğer yarışmacılar Survivor macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta eleme düellosunun gerçekleştiği yarışmada adaylar ikili olarak eşleşiyor ve yarışıyor. Peki, Survivor bu hafta kim elendi, hangi isim?

Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Aleyna, ikinci eleme adayı Aysu, üçüncü eleme adayı Berna ve 4.eleme adayı ise Merve oldu.

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Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

29 MART SURVİVOR DÜELLOYU KAYBEDEN VE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

29 Mart yayınında mücadele eden eleme adaylarının yarışında İlk turda Aleyna ve Berna yarışırken, ikinci turda ise Aysu ve Merve rekabet ettiler.

Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda son tura kalan Aleyna ve Aysu arasından yarışmaya veda eden isim AYSU oldu.

Survivor kim elendi? 29 Mart Survivor düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?
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