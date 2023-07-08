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Haberler Fotohaber 90'ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:51

90'ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

90'lı yıllarda Esmer şarkısı ile müzk dünyasına adım atan Rober Hatemo, Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı. Şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden 48 yaşındaki Rober Hatemo son olarak katıldığı YouTube programında itiraflarıyla gündem oldu. Bu kadar ünlü olmasına rağmen Rober Hatemo yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Kariyerine ve aile hayatına dair açıklamalar yapan Rober Hatemo'nun itirafları dikkat çekti. İşte Rober Hatemo'nun son hali ve çarpıcı açıklamaları...

90’ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

Uzun yıllardır magazinde yer almayan sadece şarkıları ve sahneleri ile var olan Rober Hatemo, son olarak itirafları ile gündeme geldi.

90’ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. Şarkıcı, hayatıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulunurken 'Rober Hatemo' olma sürecini de anlattı.

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90’ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

90'lı yıllarda Esmer şarkısı ile müzk dünyasına adım atan Rober Hatemo, Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı.

90’ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

Şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden 48 yaşındaki Rober Hatemo son olarak katıldığı YouTube programında itiraflarıyla dikkat çekti.

90’ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

Bu kadar ünlü olmasına rağmen Rober Hatemo yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

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