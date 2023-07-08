Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:51

90'ların romantik prensi Rober Hatemo yıllar sonra itiraf etti: Kelleme 50 bin dolar kondu...

90'lı yıllarda Esmer şarkısı ile müzk dünyasına adım atan Rober Hatemo, Senden Çok Var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi şarkıları ile yıldızını iyice parlatmıştı. Şarkıları ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden 48 yaşındaki Rober Hatemo son olarak katıldığı YouTube programında itiraflarıyla gündem oldu. Bu kadar ünlü olmasına rağmen Rober Hatemo yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Kariyerine ve aile hayatına dair açıklamalar yapan Rober Hatemo'nun itirafları dikkat çekti. İşte Rober Hatemo'nun son hali ve çarpıcı açıklamaları...