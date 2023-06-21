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Haberler Fotohaber Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 10:48

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi sevgili olduklarını her seferinde inkar ederken görüntüleri geldi. Çiftin beraber tatile çıktıkları ve havalimanında fotoğraflarının çekildiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Yalı Çapkını dizisiyle ününe ün katan Afra ve Mert yani Ferit ve Seyran hayranları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi, birlikte mi, aşk mı yaşıyorlar sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu- Afra ilişkilerini bitirirken Mert Ramazan Demir ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

Ünlüler dünyasında kimileri sevgili olurken kimileri ayrılıyor. Bunlardan en çok dikkat çeken iki isim ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir oluyor.İki ismin hayranları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi sorusuna yanıt arıyor. İlk önce Dalaman'da görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, daha sonra bir mekanda dans ederken görüntülendiler. Peki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi, fotoğrafları var mı, birlikteler mi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR SEVGİLİ Mİ?

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Afra Saraçoğlu'nun adı ise "Yalı Çapkını" dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirmişti. İkilinin büyük bir aşk yaşadığı ancak yapım şirketiyle anlaşmaları olduğu için bunu açıklayamadıkları gelen iddialar arasında...

Önce Dalaman Havalimanı'nda görüntülenen ikili ardından sarmaş dolaş yakalandı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu. İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldu. Aynı yıl, Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda yer aldı. Günümüzde ise, Star TV'de yayımlanan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran Şanlı karakterini canlandırmaktadır.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır. Oyuncu olmak isteyen Mert Ramazan Demir oyunculuk ajanslarında eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan "Öğretmen" dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix'te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!
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