Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi sevgili olduklarını her seferinde inkar ederken görüntüleri geldi. Çiftin beraber tatile çıktıkları ve havalimanında fotoğraflarının çekildiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Yalı Çapkını dizisiyle ününe ün katan Afra ve Mert yani Ferit ve Seyran hayranları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi, birlikte mi, aşk mı yaşıyorlar sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere 4 yıldır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu- Afra ilişkilerini bitirirken Mert Ramazan Demir ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.