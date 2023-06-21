Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir fotoğrafları ifşa oldu!

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Bu rolü annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip, rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu. İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldu. Aynı yıl, Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda yer aldı. Günümüzde ise, Star TV'de yayımlanan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran Şanlı karakterini canlandırmaktadır.