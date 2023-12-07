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Haberler Fotohaber ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri
Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:49

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Aldatmak 48. bölüm izle tek parça, kesintisiz ve full HD seçenekleri için araştırmalar başladı. ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi oyuncuların yer aldığı dizi, yine heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler, arama motorları üzerinde Aldatmak yeni bölüm full izle, tek parça, kesintisiz seçeneklerini araştırıyor. İşte, ATV Aldatmak son bölüm izle ekranı ve özeti…

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Aldatmak 48. Bölüm izle tek parça, kesintisiz ve canlı olarak ATV ekranlarından takip edilebiliyor. Başlıca rollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak'ta bu hafta, Selin büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Selin'in bu dikkatsizliği hem kendisi hem Tolga hem de Oltan için korkunç sonuçlar doğurur. Heyecan dolu sahneleri kaçırmak istemeyenler Aldatmak yeni bölüm izle ekranı için araştırmalarını hızlandırdı. İşte, ATV Aldatmak son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

7 Aralık 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

ALDATMAK 48. BÖLÜM ÖZETİ

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır.

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

ALDATMAK 48. BÖLÜM İZLE || ATV Aldatmak son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır.

Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

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