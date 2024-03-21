Giriş Tarihi: 21.03.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
19:38
ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri
Aldatmak 62. Bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak'ın yeni bölümünde Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Aldatmak son bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranında. İşte, son bölümden merak edilenler…