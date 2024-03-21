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Haberler Fotohaber ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri
Giriş Tarihi: 21.03.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:38

ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

Aldatmak 62. Bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak'ın yeni bölümünde Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Aldatmak son bölüm izle seçeneğiyle ATV ekranında. İşte, son bölümden merak edilenler…

ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

ATV'nin dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilen dizisi Aldatmak 62. bölümü ile ekrana geliyor. 21 Mart Perşembe günü yayımlanan dizinin son bölümünü izlemek isteyen dizi severler için Aldatmak yeni bölüm izle ile ATV yayınında. İşte, Aldatmak son bölüm izle ekranı ve dizinin yeni bölümüne dair tüm merak edilenler…

ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

ALDATMAK YENİ BÖLÜM İZLE

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak bu hafta 62. bölümü ile ekrana geliyor.

21 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

ALDATMAK 62. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir.

ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

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ALDATMAK 62. BÖLÜM | ATV canlı yayın ile Aldatmak yeni bölüm full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri

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