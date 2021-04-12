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Haberler FotoHaber Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!

'nin cesur ... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren , ilk İngilizce şarkısı ''i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısı Retrograde klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin direk dansı olay olmuştu. Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu tatili ile atıyor. Son olarak sosyal medya hesabından Maldivler tatilinden kare paylaşan ile yaktı geçti. Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye beğeni yağdı. İşte ile ...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 00:01
Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!

Ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren , ilk İngilizce şarkısı ''i tüm dünyada beğeniye sundu.

Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!

Yeni şarkısı klibi ile sosyal medyayı sallayan 'nin direk dansı olay olmuştu. Aleyna Tilki yeni şarkısının yorgunluğunu tatili ile atıyor.

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Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!

Son olarak sosyal medya hesabından tatilinden kare paylaşan siyah mini şortu ile yaktı geçti.

Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!

Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de beğeni toplayan genç şarkıcı 'ye beğeni yağdı. İşte ile ...

Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!
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Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!
Aleyna Tilki'nin cesur tatil pozu... Aleyna Tilki süper mini şortu ile sosyal medyayı salladı!
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