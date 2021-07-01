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Haberler FotoHaber Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı
Giriş Tarihi: 01.07.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 17:55

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Son olarak fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti. Yaşar İpek, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

"ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL HABERLER VAR"

Müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini söyledi.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

Yaşar İpek, "Selçuk'un bu durumu tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" şeklinde konuştu.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz hafta Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, hastane önünde gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalışmıştı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM"

12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ünlü şarkıcı, duygulandıran mesajı ile dikkat çekmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim."

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