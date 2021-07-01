Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan haber var! Yaşar İpek son durumu açıkladı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Son olarak fantezi müziğinin ünlü isimlerinden Yaşar İpek, meslektaşı Alişan'ı ve koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kritik olan sanatçının kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etti. Yaşar İpek, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.