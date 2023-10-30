Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 30.10.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 18:11

Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Sarp Levendoğlu'nu başrolde buluşturan dizi, 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Özetsiz olarak yayınlanacak tarihi türdeki yapım, yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Alparslan Büyük Selçuklu 60. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. TRT 1'in her final yapmaya hazırlanan tarihi dizisi, 30 Ekim Pazartesi akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Mısır seferine devam eden Alparslan, Diyojen'in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenir. Mısır ve Anadolu arasında karar vermek zorunda kalan Alparslan, Diyojen'in önünü Malazgirt'te kesecektir. Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Barış Arduç, Kayra Zabcı'yı başrolde buluşturuyor. İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır.

Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur.

Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Mısır'a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas'tan biat alamaz. Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud'un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır.

Alparslan, Mahmud Mirdas'ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud'un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas'ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir.

Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle | TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Bizans tarafında ise Kayzer Dukas ölmüş, Evdokya hem kendine eş hem Bizans'a kayzer olması için Diyojen'i seçmişti. Hapiste ölümü bekleyen Diyojen, Evdokya'nın bu kararıyla hedefleri doğrultusunda yeniden harekete geçer.

Diyojen'in en büyük gayesi Alparslan'ı ve Türkleri Anadolu'da barındırmamak, onları geldikleri topraklara geri püskürtmek. Diyojen hedeflerini gerçekleştirebilip hem tahtını sağlama almaya hem Türkleri geldikleri yere göndermeye çalışacak. Diyojen bu konuda başarılı olabilecek mi?

SON DAKİKA