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Giriş Tarihi: 26.04.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 15:01

Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin 'Rıza Baba'sı paylaştı

17 yıl boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, ani bir kararla ekran macerasını noktalamış ve izleyicilerini hüsrana uğratmıştı. Polisiye türündeki dizinin sıkı takipçileri, sosyal medya paylaşımlarıyla Arka Sokaklar'ın final bölümü dahi çekilmeden yayından kaldırılmasına tepki göstermişti. Alınan karar sonrası apımın oyuncuları farklı dizilerle anlaşma sağlarken, Rıza Baba karakterine hayat veren Zefer Ergin, Instagram hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Ergin'in paylaşımına ''Arka Sokaklar geri dönüyor'' yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…

Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin ’Rıza Baba’sı paylaştı

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdırmayı başardı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan polisiye türündeki dizi, her hafta Cuma akşamı ekranlara geliyordu.

Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin ’Rıza Baba’sı paylaştı

17 sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin çekimlerine yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

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Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin ’Rıza Baba’sı paylaştı

DEVAM EDECEK DENMİŞTİ

Dizide Engin Komiser karakterini canlandıran İlker İnanoğlu, o dönemde yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı.

Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için inşallah devam edeceğiz" demişti.

Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin ’Rıza Baba’sı paylaştı

RIZA BABA AYRILMA KARARI ALMIŞTI

Arka Sokaklar'ın yayın hayatına devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken yapım şirketi, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini belirterek dizi tekrar çekilirse yeni oyuncularla yola devam edileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası polisiye türündeki dizide Rıza Baba karakterine hayat veren başrol oyuncusu Zafer Ergin projeden ayrılma kararı almıştı.

Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin ’Rıza Baba’sı paylaştı

Zafer Ergin, kasım ayından bu yana ekranlarda yer almayan dizi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır.''

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