Ani bir kararla yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar için beklenen haber geldi! Dizinin ’Rıza Baba’sı paylaştı

17 yıl boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, ani bir kararla ekran macerasını noktalamış ve izleyicilerini hüsrana uğratmıştı. Polisiye türündeki dizinin sıkı takipçileri, sosyal medya paylaşımlarıyla Arka Sokaklar'ın final bölümü dahi çekilmeden yayından kaldırılmasına tepki göstermişti. Alınan karar sonrası apımın oyuncuları farklı dizilerle anlaşma sağlarken, Rıza Baba karakterine hayat veren Zefer Ergin, Instagram hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Ergin'in paylaşımına ''Arka Sokaklar geri dönüyor'' yorumları yapıldı. İşte o paylaşım…