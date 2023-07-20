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Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:23

Ata Demirer 'emlak zengini' mi?

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Şovmen Ata Demirer, hakkında çıkan 'emlak zengini' haberlerini "Benim bir arabam bile yok, bir teknem bir de zeytinliğim var." sözleriyle yalanladı.

Ata Demirer ’emlak zengini’ mi?

Yaptığı filmlerle geniş hayran kitlesine sahip olan komedyen Ata Demirer, 'emlak zengini' haberlerinin aksine yatırım yapmadığını açıkladı. YouTube'da 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına katılan Demirer, 'Bozcaada'da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bir şey söyleyeyim mi en güzelini yapıyorum. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?' dedi.

Ata Demirer ’emlak zengini’ mi?

Sosyal medyada sık sık "Biz de Ata Demirer hayatı istiyoruz" yazılarıyla karşılaştığını belirten şovmen, 'Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek.

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Ata Demirer ’emlak zengini’ mi?

Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de kıçıkırık zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor.

Ata Demirer ’emlak zengini’ mi?

"Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım" deyip yaz aylarında turne yapmadığını sözlerine ekledi.

Ata Demirer ’emlak zengini’ mi?

EYVAH EYVAH BİTTİ

"Eyvah Eyvah yapmayacağım. Çünkü ben denedim bir ara, o karakter beni terk etmiş. Ben onu çok mutlu biçimde bırakmışım. Bir de çok kayıplarımız oldu. Ama Demet Akbağ ile her zaman her şey olur. Onunla oynamak Haci ile oynamak gibi bir şey."

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