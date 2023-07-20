Ata Demirer ’emlak zengini’ mi?

EYVAH EYVAH BİTTİ

"Eyvah Eyvah yapmayacağım. Çünkü ben denedim bir ara, o karakter beni terk etmiş. Ben onu çok mutlu biçimde bırakmışım. Bir de çok kayıplarımız oldu. Ama Demet Akbağ ile her zaman her şey olur. Onunla oynamak Haci ile oynamak gibi bir şey."