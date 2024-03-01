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Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 23:34

YENİ BÖLÜM Ateş Kuşları 45. Bölüm izle: ATV Ateş Kuşları son bölümde Barbaros ve Gülayşe'nin balayı!

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ateş Kuşları 45. Bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Yeni bölümde Barbaros ve Gülayşe'nin balayı devam etmektedir. Ancak rüya gibi geçen günler son bulur ve hayatın gerçekleri onları bekler. İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı yapım gündemde. İşte, ATV Ateş Kuşları son bölüm izle linki.

YENİ BÖLÜM Ateş Kuşları 45. Bölüm izle: ATV Ateş Kuşları son bölümde Barbaros ve Gülayşe’nin balayı!

Ateş Kuşları izle ATV dizi ekranında takip edilmeye başladı. Sıcak aile hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitleyen yapım bu akşam yeni bölümü ile takip ediliyor. Sevilen hikaye her hafta Cuma günleri yayımlanmaya devam ediyor. İşte, 1 Mart tarihli Ateş Kuşları 45. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM Ateş Kuşları 45. Bölüm izle: ATV Ateş Kuşları son bölümde Barbaros ve Gülayşe’nin balayı!

ATEŞ KUŞLARI 45. BÖLÜM İZLE

Dizinin 1 Mart tarihli bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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YENİ BÖLÜM Ateş Kuşları 45. Bölüm izle: ATV Ateş Kuşları son bölümde Barbaros ve Gülayşe’nin balayı!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Barbar ve Gülayşe balayında, dertlerden uzakta geçirdikleri rüya gibi tatilin ardından mahalleye ve hayatın gerçekliğine döner.

Bir tarafta Ateş Kuşları'nın sırtına çöken büyük borçlar, diğer tarafta Sultan meselesi…

YENİ BÖLÜM Ateş Kuşları 45. Bölüm izle: ATV Ateş Kuşları son bölümde Barbaros ve Gülayşe’nin balayı!

Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbar'ı zor günler beklemektedir.

Öyle ki Sultan meselesi Barbar ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olacak, Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar estirecektir.

Mercan, Gülayşe ve tüm ev ahalisini arada bırakacak bu dargınlık ne zaman son bulacak?

Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbar, kapanmış dosyaları tekrar aralayacak.

YENİ BÖLÜM Ateş Kuşları 45. Bölüm izle: ATV Ateş Kuşları son bölümde Barbaros ve Gülayşe’nin balayı!

Tam evdeki huzursuzluk bitiyor, Ali ve Barbar'ın arasındaki buzlar eriyor derken gerginliği tırmandıran ne olacak?

Öte taraftan Ali kapatılamayan borçların acizliğiyle kendisini çaresiz ve köşeye sıkışmış bir durumda bulacak.

Mercan ve Gülayşe, bu sıkıntısında Ali'ye destek olmak için onun arkasından ne işler karıştıracak?

Torununa kavuşan Çelik'in ve yaşananlara tereddütle yaklaşan Zıpkın'ın cephesinde sular ne zaman durulacak?

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