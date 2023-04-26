Giriş Tarihi: 26.04.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:20

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla'nın son hali

Gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan Ayla filmi, yayınlandığı dönemde Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı filmde minik Ayla karakterine hayat veren çocuk yıldız ise Kim Seol'dan başkası değildi. Başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başaran 'Koreli Ayla', yıllar sonra ortaya çıktı. Filmde rol aldığı dönemde henüz 6 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız büyüdü ve şimdilerde 12 yaşında. Sosyal medyayı aktif kullanan Kim Seol, son haliyle dikkat çekti. İşte, Kim Seol'un son hali...