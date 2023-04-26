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Haberler Fotohaber Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla'nın son hali
Giriş Tarihi: 26.04.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:20

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla'nın son hali

Gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan Ayla filmi, yayınlandığı dönemde Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı filmde minik Ayla karakterine hayat veren çocuk yıldız ise Kim Seol'dan başkası değildi. Başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başaran 'Koreli Ayla', yıllar sonra ortaya çıktı. Filmde rol aldığı dönemde henüz 6 yaşında olan Güney Koreli minik yıldız büyüdü ve şimdilerde 12 yaşında. Sosyal medyayı aktif kullanan Kim Seol, son haliyle dikkat çekti. İşte, Kim Seol'un son hali...

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla’nın son hali

2017 yılında vizyona giren dram ve savaş türündeki Ayla filmi, Kore Savaşı zamanında yaşanmış gerçek bir hayat hikayesinden beyaz perdeye uyarlanmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatan film, yayınlandığı dönemde izleyenlerden tam not almıştı.

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla’nın son hali

Usta isimlerle genç oyuncuları buluşturan Türkiye-Güney Kore ortak yapımı, hikayesi ile 2017 yılında Oscar ödüllerinde "en iyi yabancı film" kategorisinde aday adayı olmuştu.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Çetin Tekindor, Murat Yıldırım, Damla Sönmez gibi isimlerin paylaştığı yapımda, minik ''Ayla'' karakterine çocuk yıldız Kim Seol hayat vermişti.

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Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla’nın son hali

Başarılı performansıyla milyonları gözyaşlarına boğan ve büyük beğeni toplayan minik yıldız, filmden sonra sırra kadem basmıştı.

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla’nın son hali

MİNİK AYLA'NIN SON HALİ

Koreli Ayla'ya hayat verdiği dönemde henüz 6 yaşında olan Kim Seol, yıllar sonra ortaya çıktı. 2011 yılında dünyaya gelen çocuk oyuncu, şimdilerde 12 yaşında.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kim Seol, son hali ile dikkatleri üzerine çekti.

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol yıllar sonra ortaya çıktı! İşte İsmail Hacıoğlu ile yürekleri dağlayan Koreli Ayla’nın son hali

Instagram'da yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Seol, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Minik yıldıza Türk hayranlarından ''Ne ara bu kadar büyüdün'' ve ''Zaman çok hızlı geçiyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

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