Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras’tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar bu hafta 5. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk görevini yapmayıp kendini eşi ve eşinin ailesine adayan Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatılıyor. Bahar 5. bölüm foto galerisi yayınladı. Peki, Bahar yeni bölümde neler olacak? Bahar aldatıldığını bu sefer öğrenecek mi? İşte detaylar.