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Haberler Fotohaber Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras'tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 23:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 23:52

Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras'tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

Show TV ekranlarında yayınlanan medikal, komedi ve dram türündeki Bahar yeni bölümleriyle her salı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi 5. bölümü ile ekrana gelecek. Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi seyircilerden tam not alırken kararlı duruşu ve azmi, asistanlıkta emin adımlarla ilerleyişi ile Bahar pek çok kadına umut oluyor. Peki, Bahar 5. bölümde neler olacak? Bahar aldatıldığını bu sefer öğrenecek mi? İşte 5. bölümden fotoğraflar ve yeni bölümde yaşanacaklar!

Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras’tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar bu hafta 5. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk görevini yapmayıp kendini eşi ve eşinin ailesine adayan Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatılıyor. Bahar 5. bölüm foto galerisi yayınladı. Peki, Bahar yeni bölümde neler olacak? Bahar aldatıldığını bu sefer öğrenecek mi? İşte detaylar.

Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras’tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

Her Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bahar dizisi yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi oyuncular yer alıyor.

MF Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt, senaryosunu ise Ayça Üzüm'ün kaleme alıyor.

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Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras’tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

Türk yapımı medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi Bahar 2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanarak izleyici ile buluşuyor.

Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras’tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılmıştı. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirmiş aynı zamanda Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olmuştu.

Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras’tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!

Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir: Parla! Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken, diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam eder.

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