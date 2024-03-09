Giriş Tarihi: 09.03.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
23:52
Bahar çok zor bir kararın eşiğine geliyor: Aziz Uras'tan şaşırtan hamle! Bahar 5. bölüm fotoğrafları ile yeni bölümden şok anlar!
Show TV ekranlarında yayınlanan medikal, komedi ve dram türündeki Bahar yeni bölümleriyle her salı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi 5. bölümü ile ekrana gelecek. Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi seyircilerden tam not alırken kararlı duruşu ve azmi, asistanlıkta emin adımlarla ilerleyişi ile Bahar pek çok kadına umut oluyor. Peki, Bahar 5. bölümde neler olacak? Bahar aldatıldığını bu sefer öğrenecek mi? İşte 5. bölümden fotoğraflar ve yeni bölümde yaşanacaklar!