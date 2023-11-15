Giriş Tarihi: 15.11.2023 18:27
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
18:27
Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!
Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Dilek Taşı 10. bölüm izle başlığı altında araştırılıyor. Dizinin takipçileri bu hafta olacaklara odaklandı. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nı buluşturan dizinin yeni bölümde Ronalar sırlarının ortaya çıkması adeta deprem yaşıyor. Figen öğrendikleri karşısında evi terk ediyor. Dilek Taşı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında. İşte, Dilek Taşı 10. bölüm izle ekranı ve özeti.