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Giriş Tarihi: 15.11.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 18:27

Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyicisi ile buluşan Dilek Taşı 10. bölüm izle başlığı altında araştırılıyor. Dizinin takipçileri bu hafta olacaklara odaklandı. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nı buluşturan dizinin yeni bölümde Ronalar sırlarının ortaya çıkması adeta deprem yaşıyor. Figen öğrendikleri karşısında evi terk ediyor. Dilek Taşı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında. İşte, Dilek Taşı 10. bölüm izle ekranı ve özeti.

Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

Dilek Taşı son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Kanal D ekranlarında yayımlanan dönem dizisi eski İstanbul görüntüleriyle ilgi çekiyor. Figen ve Mustafa arasında neler oluyor, Ronalar bu enkazın altından nasıl kalkıyor, Figen'in kararı ne olacak hepsi yeni bölümde yanıt arıyor. Dilek Taşı 10. bölüm izle yayında!

DİLEK TAŞI İZLE | VİDEO

İşte dizinin yeni bölüm linki, özeti ve gelecek haftaya dair merak edilenler.

Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE

15 Kasım tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

DİLEK TAŞI 10. BÖLÜM İZLE EKRANI

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Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rona'ların yıllardır herkesten gizlediği sırrı sonunda ortaya çıkınca köşkte yer yerinden oynar. Figen, Aras Rona'nın kızı olduğunu öğrenince hem Rona'larla hem de Ömer ve Asuman'la geçmiş ile ilgili hesaplaşır. Aras, Figen'in kızı olması ile ilgili ne yapacak?

Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

Figen kaldıramadığı bu gerçek karşısında evi terk eder. Asuman ve Ömer, Figen'in evi terk ettiğini anlayınca Mustafa'dan yardım ister. Macide tüm bu yaşananların üzerine Figen ve ailesini köşkten kovmaya çalışır. Ömer ve ailesi bu durum karşısında ne yapacak? Ömer kızlarını da alıp köşkten gidecek mi? Mustafa ise kazanmaya çalıştığı özgürlüğü ve kanıtlamaya çalıştığı suçsuzluğu için atıldığı tehlikeli yolda Harun Bey ile ilgili gerçeklere ulaşmaya çalışır.

Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

Sevda, Figen'in kardeşi olduğunu hazmedemeden eve çağırdığı gizemli misafirler ile tüm köşkü şaşırtır. Sevda'nın planı ne? Çağırdığı gizemli konuklar kim? Suçsuz yere hapse atılan Kenan özgürlüğüne kavuşabilecek mi? Figen kendi ailesini mi seçecek yoksa yıllardır kendisinden saklanan sırları affetmeyerek kendisine yeni bir yol mu çizecek?

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