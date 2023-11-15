Dilek Taşı 10. bölüm izle Kanal D dizi ekranında: Figen gerçeklerin ardından evi terk ediyor!

Figen kaldıramadığı bu gerçek karşısında evi terk eder. Asuman ve Ömer, Figen'in evi terk ettiğini anlayınca Mustafa'dan yardım ister. Macide tüm bu yaşananların üzerine Figen ve ailesini köşkten kovmaya çalışır. Ömer ve ailesi bu durum karşısında ne yapacak? Ömer kızlarını da alıp köşkten gidecek mi? Mustafa ise kazanmaya çalıştığı özgürlüğü ve kanıtlamaya çalıştığı suçsuzluğu için atıldığı tehlikeli yolda Harun Bey ile ilgili gerçeklere ulaşmaya çalışır.