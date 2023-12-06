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Haberler Fotohaber Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 06.12.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 17:46

Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Kanal D'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Dilek Taşı 13. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizi, 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı on üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Tarihi ve dram türdeki yapım, yine duygu dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Dilek Taşı 13. Bölüm izle linki yayına verildi. İşte, Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Dilek Taşı son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 6 Aralık Çarşamba akşamı on üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Macide'nin Ebru'ya olan ithamları sonrası artık müştemilatta kalamayacaklarını söylemesi üzerine ise Figen zor bir karar almak zorunda kalır. Dilek Taşı 13. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ı başrolde buluşturuyor. İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 13. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE!

6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın 13. bölümünün özeti şöyle;

Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Figen, Sinan için böbreğini verdikten sonra müştemilatta iyileşme sürecine giriyor. Ancak Figen'le artık işi kalmayan Macide'nin müştemilat ile ilgili başka planları var.

Mustafa ve Kenan, Efkan'ın nikah tarihi alması yüzünden birbirine giriyor. Figen'i istemediği bir evlilik tuzağına çekildiğini ve Kenan'ın da bu planı Figen'le barışmak için kullandığını düşünen Mustafa, Figen'i korumak için Kenan'la yüzleşiyor.

Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Sevda artık Efkan belasından tamamen kurtulmak için kaçmaya karar veriyor. Kenan'ı da kendisi ile gelip yeni bir sayfa açmaya ikna etmeye çalışıyor. Kenan Sevda'nın planına dahil olup gidecek mi yoksa her şeye rağmen burada kalıp savaşmayı mı seçecek?

Mustafa ise Figen'i bu zor zamanında asla yalnız bırakmıyor ve yanından bir an olsun ayrılmamak için her şeyi yapıyor. Bir taraftan ise Alparslan'ın onu Harun Bey konusunda sıkıştırmasıyla uğraşıyor. Köşkte kaybolan eşyalar ise yeni bir skandal yaşanmasına sebep oluyor. Rüçhan'ın değerli ziynet eşyalarını alan kişi kim?

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