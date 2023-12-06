Dilek Taşı 13. bölüm izle | Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Sevda artık Efkan belasından tamamen kurtulmak için kaçmaya karar veriyor. Kenan'ı da kendisi ile gelip yeni bir sayfa açmaya ikna etmeye çalışıyor. Kenan Sevda'nın planına dahil olup gidecek mi yoksa her şeye rağmen burada kalıp savaşmayı mı seçecek?

Mustafa ise Figen'i bu zor zamanında asla yalnız bırakmıyor ve yanından bir an olsun ayrılmamak için her şeyi yapıyor. Bir taraftan ise Alparslan'ın onu Harun Bey konusunda sıkıştırmasıyla uğraşıyor. Köşkte kaybolan eşyalar ise yeni bir skandal yaşanmasına sebep oluyor. Rüçhan'ın değerli ziynet eşyalarını alan kişi kim?